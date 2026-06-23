Scrum Master & Testingenjör inom SIL/HIL och Fordonsintegration
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2026-06-23
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Scrum Master / Testingenjör inom Fordonsintegration (SIL/HIL)
📍 Södertälje
🕒 Heltid
📅 Uppdragstid: 1 år med god möjlighet till förlängning
Om rollen
För kunds räkning söker Selectus Bemanning en erfaren Scrum Master / Testingenjör till ett spännande uppdrag inom fordonsutveckling och systemintegration.
Rollen är uppdelad i två delar där du arbetar cirka 50 % som Scrum Master och 50 % som Testingenjör inom Complete Vehicle Integration Test. Du kommer att arbeta med verifiering och validering av elektriska system samt stötta ett agilt team genom coachning, planering och kontinuerlig förbättring.
Detta är en roll för dig som trivs i en teknisk miljö där du får kombinera ledarskap, problemlösning och praktiskt testarbete.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Scrum Master
Leda och stötta teamet enligt agila arbetssätt och ramverk såsom SAFe.
Coacha teammedlemmar i det dagliga arbetet och hjälpa till att undanröja hinder.
Facilitera agila ceremonier och säkerställa ett effektivt samarbete inom teamet.
Bidra till kontinuerlig utveckling av teamets arbetssätt och leveransförmåga.
Test och Verifiering
Utföra fordonsintegrationstester och verifiering av kompletta elektriska system.
Genomföra integrationstester för både ny och befintlig funktionalitet.
Delta i hela testprocessen:
Testplanering
Testledning
Testutförande
Felsökning och felanalys
Arbeta med SIL- och HIL-testning för att säkerställa kvalitet och funktion.
Bidra till utveckling och förbättring av testmetoder och testmiljöer.KvalifikationerKvalifikationer
Ingenjörsutbildning inom maskinteknik, inbyggda system, datateknik eller motsvarande teknisk utbildning.
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Erfarenhet av verifiering och/eller validering.
Erfarenhet av testning och felanalys.
Kunskaper i Python.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av SAFe (Scaled Agile Framework).
Certifiering som Scrum Master.
Erfarenhet av SIL/HIL-testning.
Erfarenhet av komplett fordonsintegrationstestning.
Erfarenhet av elektriska system ur ett integrationsperspektiv.
C- eller CE-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Analytisk och strukturerad.
Kommunikativ och samarbetsorienterad.
Coachande och engagerad i teamets utveckling.
Nyfiken och driven av att förstå rotorsaker bakom tekniska problem.
Intresserad av testning, kvalitet och teknikutveckling.
Vi erbjuder
Ett långsiktigt och utvecklande uppdrag inom avancerad fordonsutveckling.
Möjlighet att kombinera tekniskt testarbete med agilt ledarskap.
Arbete i ett kompetent team med stort teknikintresse.
Goda möjligheter till förlängning efter uppdragets slut.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960224-2067609". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Stockholm Waterfront Congress Centre (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Selectus Jobbnummer
9975972