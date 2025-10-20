Scrum Master / Business Analyst
2025-10-20
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Scrum Master / Business Analyst till en ledande aktör inom den finansiella sektorn. Uppdraget omfattar IT-utveckling, livscykelhantering (applikations- och infrastrukturuppgraderingar) samt löpande förvaltningsarbete. Rollen inkluderar även ansvar för hantering av produktionsincidenter och implementering av serviceförbättringar.
Du kommer att arbeta nära utvecklingsteam och verksamhetsintressenter för att säkerställa framgångsrika leveranser, kontinuerlig förbättring och regelefterlevnad.

Dina arbetsuppgifter
Leda och facilitera agila ceremonier samt stötta teamet i tillämpning av Scrum-principer
Samla in, analysera och översätta verksamhetskrav till tekniska aktiviteter
Koordinera system- och infrastrukturuppgraderingar
Prioritera och hantera produktionsincidenter samt initiera förbättringsåtgärder
Säkerställa att lösningar uppfyller krav på dataskydd, tillgänglighet och regulatoriska regelverk
Aktuella investeringsområden
TCM SSB - Lifecycle 2025
SSB - TCM Orphans
TCM SSB - Baltic Party MDM
MTT-A: GDPR Retention and Cleaning Implementation
Compliance to Accessibility Act in Baltic
MiFIX and MiFIR CIL Gaps (SSB)
DC Consolidation & New NetworkKvalifikationer
Erfarenhet av rollen som Scrum Master och Business Analyst inom IT-utveckling
God förståelse för agila metoder och arbetssätt
Erfarenhet av applikations- och infrastruktur-livscykelhantering
Kunskap om regulatoriska krav, dataskydd (GDPR) och tillgänglighetsstandarder
Flytande engelska i tal och skrift (svenska är meriterande)Dina personliga egenskaper
Strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ
Samarbetsinriktad och lösningsorienterad
Förmåga att driva förbättringsarbete och skapa engagemang i teamet
Start: 2025-11-03
Längd: Till 2026-07-31
Plats: Stockholm (hybridarbete)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
