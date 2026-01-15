Schemaläggare/bemannings assistent
2026-01-15
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Verksamhetsområde Kvinnor-Barn omfattar BB Södertälje, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) samt Gynekologi och kvinnosjukvård.
Vi är ett familjärt verksamhetsområde, med ca 200 medarbetare, som arbetar nära varandra, oavsett profession. Hos oss är patienten och familjen alltid i fokus. Med hög delaktighet och korta beslutsvägar finns en stor möjlighet att göra skillnad som medarbetare. Centralt i vår verksamhet är en inkluderande atmosfär som drivs av hög kompetens, god stämning, starkt engagemang och en öppenhet för förändring.
Schemaläggare/bemanningsassistent till verksamhetsområde Kvinnor-Barn
Som schemaläggare och bemanningsassistent inom Kvinnor-Barn ska du ha god kännedom om arbetstidslagen och styrande avtal. Du anpassar dig snabbt till lokala fastställda rutiner för schemaläggning, bemanning och bemanningsmål. Du ansvarar för lång- och korttidsplanering av verksamhetsområdets läkare (dygnet runt-bemanning) med läkarnas krav på arbetsmiljö, utbildning (ST-tjänstgöring) och återhämtning.
Sjukhusövergripande administrativt arbete kan komma att ingå i uppdraget.
Dina personliga egenskaper:
Då du löpande kommer möta verksamheternas olika behov är det viktigt att du är förändringsorienterad och kan hjälpa till att driva enheterna framåt.
Du är noggrann, strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och verksamheterna som helhet.
Som schemaläggare och bemanningsassistent blandas din arbetsdag med både akuta och strategiska arbetsuppgifter. Du trivs med att ha flera parallella arbetsuppgifter och motiveras av ett högt arbetstempo. Därför är det avgörande att du har en hög servicenivå, är stresstålig, flexibel och bemöter kollegor, chefer och medarbetare på ett professionellt och respektfullt sätt.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner relevant.
Du är insatt i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och Arbetstidslagen (ATL).
Du har god kännedom och erfarenhet av schemaläggning för läkare i dygnet-runt verksamhet gällande jourer och beredskap och rapportering i personaladministrerings-system.
Du har god systemförståelse och erfarenhet av flera digitala system.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och kommunicerar obehindrat i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av schemaläggning och rapportering för läkare inom specialiteten obstetrik och gynekologi.
Erfarenhet från personaladministrerings-systemet Heroma.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid.
Om Södertälje sjukhus:
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
