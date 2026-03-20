Scentekniker
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som vikarierande tekniker hos oss ansvarar du för det praktiska och tekniska arbetet kring de evenemang som genomförs på enhetens kulturscener. Du medverkar aktivt inför, under och efter de olika arrangemang som tar plats på våra kulturscener, vilket inkluderar allt från fartfyllda konserter och stämningsfulla dansföreställningar till föredrag och filmvisningar.
Du arbetar nära arrangörer för att säkerställa att det tekniska genomförandet håller hög kvalitet genom hela processen. I rollen ingår ett tätt samarbete med kulturutvecklare, projektledare, tekniker och producenter i frågor som rör evenemang. Du kommer även att vara en viktig del av Kultursceners arbetslag, där du stöttar upp vid behov.
Din arbetsplats
Kulturscener består av flera olika kulturhus, mötesplatser och scener där verksamheterna Agora, Arbis, Dansens hus, Saga och Skylten ingår. Kulturscener verkar för lokal, regional, nationell och internationell samverkan samt för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vi kännetecknas av hög kvalitet och mångfald där både upplevelser och det egna skapandet står i fokus.
Nu söker vi en vikarierande tekniker till våra scener. Du kommer att utgå från Agora, men du kommer även att röra dig mellan olika scener inom Linköpings kommun. Agora är en kreativ mötesplats i Skäggetorp. Förutom ett modernt bibliotek rymmer huset ett café, en musikstudio, flera scener, bokningsbara mötesrum och ateljé. Syftet med huset är att skapa möjligheter för en meningsfull fritid och erbjuda en mötesplats för Linköpingsborna. Huset ska även fungera som ett nav för initiativ från föreningslivet i stadsdelen, samt att bygga broar mellan Skäggetorp och andra delar av Linköping. Läs mer på https://www.linkoping.se/agora.
Som anställd hos oss har du flextidsavtal, du arbetar främst vardagar ordinarie arbetstider, men det förekommer både kvälls- och helgarbete när verksamheten behöver det.
Du som söker
Vi söker dig som har en scenteknisk utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat som scentekniker i olika arrangemang. Har du erfarenhet från arbete i en serviceroll och specifikt arbetat med ljud- och ljusteknik ser vi det som meriterande. Kunskap gällande säkerhet kring arrangemang ser vi också som meriterande.
Vi ställer krav på att du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då arbetet innebär interna och externa kontakter, både i tal och skrift. Instruktioner för scenteknik kan förekomma på engelska vilket gör att du behöver ha förmågan att förstå det engelska språket. I arbetet rör du dig mellan olika scener inom Linköpings kommun därför ställer vi krav på att du ska ha B-körkort. Om du är tekniskt kunnig och har grundläggande IT-kunskap ser vi det som meriterande.
Som person är du serviceinriktad med en naturlig vilja och förmåga att hjälpa andra. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och anstränger dig för att leverera bra lösningar. Då arbetet stundtals innebär tidspress, söker vi dig som förblir lugn, stabil och kontrollerad även i pressade situationer. Du har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker även när arbetsbelastningen ökar. I kontakten med kollegor och externa parter är du en lyhörd lagspelare som kommunicerar klart och tydligt. Du är en god lyssnare som anpassar din kommunikation efter situation. Vidare tar du stort eget ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete självständigt och driver dina processer framåt med engagemang.
I denna rekrytering använder vi tester som en del av vår bedömning, testerna ger oss information om personlighet och problemlösningsförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m 2027-05-31
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16884
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
HR-konsult
Amanda Edberg Amanda.Edberg@linkoping.se Jobbnummer
9808945