Sätrabageriet söker en nattchaufför!
Sätra Bageriet AB / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2025-12-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sätra Bageriet AB i Uppsala
Vi söker nu en natt chaufför för leverans av bröd till våra företagskunder i Uppsala.
Arbetstiderna är Söndag (natt mellan sön/mån)- Torsdag (natt mellan tor/fre) ca kl 02-10.
Erfarenhet av leveranser, nattarbete och bra kör vana är ett måste för att klara av jobbet.
Du behöver kunna prata och läsa svenska mycket bra då information på följesedlarna är viktiga samt en hel del kontakt med både kunder och vårt eget kontor under arbetspasset. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: lena_svanborg@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sätra Bageriet AB
(org.nr 556310-9668)
Svamptorget 5 (visa karta
)
750 10 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9640356