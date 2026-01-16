Säsongsvärd till Aspö gård 2026
2026-01-16
Skövdebostäder driver Aspö gård - en välbesökt stadsbondgård med djur, kaféverksamhet, kolonilotter, föreningsverksamhet och lek- och picknickytor. Gården ligger i anslutning till det ekologiska bostadsområdet Aspö Eko-logi.
Vi söker nu en säsongsvärd till Aspö gård för perioden 20 mars till den 27 september.
Som säsongsvärd kommer du att arbeta med service till gårdens besökare. Det innefattar till exempel försäljning av fika, guidning av grupper, viss djurtillsyn och daglig skötsel av kaniner, höns och grisar. Under några veckor på sommaren kommer du även jobba med aktiviteter för våra boende i några av våra bostadsområden tillsammans med sommarpersonal anställda som aktivitetsledare. Övriga arbetsuppgifter är enklare fastighetsskötsel och service till lokalhyresgäster.
Vi söker dig som gärna har pysslat med lite av varje, har lite djurerfarenhet och en stor portion servicekänsla. Du ska kunna arbeta självständigt, vara social och kreativ samt tycka om att arbeta ute.
Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande arbete i en fantastisk miljö.
Varaktighet och kontakt
Tjänsten är en visstidsanställning med schemalagd tjänstgöring på helger och extra vid behov under perioden 20 mars till den 27 september. Under sommarens semesterperiod är tjänstgöringsgraden cirka 75% och omfattar även vardagar. Då tjänsten till viss del innebär ensamarbete ska du som söker vara minst 18 år.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anna Bjerklinger, chef för uthyrning och social hållbarhet, på 0500-47 74 90. Du kan också kontakta Martina Ahlner, gårdsvärd, på 0500-47 74 50.
Tjänsten regleras enligt Fastigos kollektivavtal, F-avtalet. Facklig företrädare för Fastighetsanställdas förbund är Tomas Kosir, 0500-50 52 03.
Vi tillämpar obligatorisk drogtest vid nyanställning.

Publiceringsdatum 2026-01-16

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 8 februari 2026. Urval kan komma göras under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Om arbetsgivaren - AB Skövdebostäder
Vi är Skövdes ledande hyresvärd. Vi tar ansvar och vi går före - både när det gäller miljö, sociala frågor och trygga bostadsområden. Det handlar också om att skapa prisvärda hem med god service och standard. Skövdebostäder utvecklar Skövde - till en ny nivå.
Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Vi bidrar också till att stärka och utveckla de stadsdelar där våra hyresgäster bor. Vi är ett bolag i ständig utveckling och har också höga målsättningar kring kundnöjdhet, hållbarhet, produktion och underhåll. Våra drygt 120 medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag för våra hyresgästers skull. Och våra hyresgäster tillhör de nöjdaste i Sverige.
Ett av bolagets viktigaste mål är att våra medarbetare är goda ambassadörer och vill rekommendera oss som arbetsgivare. Vi har ett eNPS på 61 (employee Net Promotor Score) och det är vi stolta över. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och mår bra på jobbet. Vi vill ha engagerade medarbetare som vill arbeta i en organisation som prioriterar att vara kundnära, omtänksamma, ambitiösa och långsiktiga. Dessa värderingar är vår kompass i vardagen.
Vi har tagit fram och sammanställt vårt erbjudande som arbetsgivare - EVP (Employer Value Proposition) som beskriver värdet vi skapar för våra medarbetare. Läs gärna mer på vår hemsida www.skovdebostader.se
Vi hoppas du vill bli en av oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb.
AB Skövdebostäder
AB Skövdebostäder Jobbnummer
