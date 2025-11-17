Säsongspersonal Golfbana
2025-11-17
Kungsbacka Golfklubb söker säsongspersonal inför 2026
Kungsbacka GK
Kungsbacka Golfklubb erbjuder en förstklassig upplevelse där du får känna på allt från lummig skogs-och parkbana till vindpinad seaside. En variation du aldrig tröttnar på!
Klubben har drygt 2 000 medlemmar och är rankad 13:a i Sverige som juniorklubb. Vi jobbar ständigt med att utveckla alla våra tre banor, kvalité är något som genomsyrar allt vi gör.
Vi har också mycket stora träningsområden. Inomhusstudio, Trackman Range på alla utslagsplatser, Under 2025 så totalrenoverade vi vårt klubbhus där även shop och restaurang finns. Vår vision är att vara den mest attraktiva medlemsägda golfklubben i Sverige där varje besökare får den bästa upplevelsen, varje gång. Golfbanan ligger längs väg 158 mellan Särö och Vallda, endast 7 km från Kungsbacka centrum och 25 km från Göteborgs centrum.
Om jobbet
Kungsbacka Golfklubb söker säsongsanställda golfbanearbetare under perioden Mars-Oktober 2026 med möjlighet till förlängning. Under perioden ingår schemalagt helgarbete. Det är en fördel om du har följande kvalifikationer:
• Utbildning/arbetserfarenhet inom grönyteskötsel
• Är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta utomhus
- Trivs i team men även kan arbeta självständigt
- Är noggrann och har hög arbetsmoral
- Har intresse för golf eller banskötsel (meriterande)
- Har B-körkort (meriterande)
• Klippning av greener, tees, fairways och semiruff
- Bunkervård
- Luftning, dressning och andra skötselåtgärder
- Maskinhantering (klippare, traktor, lövblås, trimmer m.m.)
- Allmän skötsel av anläggningen
Vi erbjuder
• Varierad och utvecklande säsongsanställning
- Möjlighet till utbildning och maskinförarträning
- Ett härligt arbetslag
- Modern maskinpark och banor i utveckling
Anställningsperiod
Mars-Oktober 2026 (flexibla start- och slutdatum möjliga)
Arbetstider
Tidiga morgnar förekommer. Viss helgtjänstgöring enligt schema.
Information om klubben hittar du på www.kungsbackagk.se
Rekryteringen sker löpande och ansökan skickas till: mattias.lundgren@kungsbackagk.se
Har du frågor om tjänsten kontakta
Banchef: Mattias Lundgren, 070-0360726 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
