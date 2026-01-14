säsongskockar till härliga Fårö
Dyning Restaurang- och Catering AB / Kockjobb / Gotland Visa alla kockjobb i Gotland
2026-01-14
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dyning Restaurang- och Catering AB i Gotland
Restaurang Fårögården ligger belägen i den gamla Fårö Östra skola, med en stor solig uteservering och en kort promenad till sudersandsviken.
Med restaurang, b&b, vandrarhem och bar har Fårögården länge varit ett solklart mål för både dagsutflykter,gotlänningar och sommarboende .
Här lagar vi mat från grunden, med lokala råvaror från de omkringliggande gårdar och odlare. Vi plockar och förädlar även de vilda växter som vi hittar i naturen.Med fokus på medelhavets smaker förenar vi Östersjö och Medelhav i oförglömlig miljö.
Vi söker nu engagerade kockar för att utöka vårat arbetslag inför säsongen maj-september 2026
Om tjänsten!
vi söker dig som är smaksäker,stresstålig och passionerad för matlagning och service.
Vi serverar både lunch och middagar varje dag i veckan och har även grillkvällar och viss eventverksamhet. Därför ser vi gärna att du är en flexibel person som gillar att arbeta varierande tider och på olika positioner i köket.
Erfarenheter och kompetenskrav
Minst 2 års erfarenhet som kock.
Ansvarstagande, kreativ och samarbetsvillig. En driven person som brinner för sitt arbete.
Flytande svenska i tal och skrift är meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: kerstin.farogarden@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dyning Restaurang- och Catering AB
(org.nr 556964-4429)
simunds 3864 (visa karta
)
624 67 FÅRÖ Arbetsplats
Restaurang Fårögården Jobbnummer
9684705