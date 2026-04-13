Säsongsarbete Processoperatör
I Lantmännens koncern är det Lantbruket som är hjärtat och som utgör vår kärnverksamhet. Med lantbruket som bas har vi kunnat bygga den breda affär som koncernen består av idag. Lantmännen har en helt unik värdekedja där vi tar ansvar från jord till bord varje dag. På våra anläggningar i Klintehamn och Visby finns en foderfabrik, siloanläggningar och en lagercentral. Inför sommaren och den kommande skörden söker vi nu processoperatörer som vill arbeta med oss!
Det här kommer du att göra:
I foderfabriken kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom den dagliga produktionen av foder. Du kommer att samarbeta med den ordinarie personalen i fabriken och tillsammans ansvara för produktionsutfall, produktkvalitet och hygienarbete inom angivna områden under dagtid.
På lagercentralen ansvarar du för mottagning av råvaror till foderfabriken samt andra produkter i sortimentet såsom foder, plast och växtskyddsmedel. Du sköter utlastning av lantbruksvaror till kunder och hanterar även kunder som kommer för att hämta sina produkter.
I siloanläggningarna kommer dina arbetsuppgifter att innefatta den dagliga driften av silos och mottagnings-/labbarbete. Det inkluderar mottagning, torkning, rensning och provtagning av spannmål samt en del administrativa uppgifter. Under intensiva perioder tillkommer skiftarbete.
Tjänsterna är säsongsanställningar med start i juli månad och sträcker sig ett par månader fram. Placering är på en av våra anläggningar i Klintehamn eller Visby och du rapporterar till Driftschef Klintehamn.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Grundläggande datorkunskap och har förmodligen arbetat i något produktionsnära IT- system.
Lätt för att läsa in och förstå anvisningar.
Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Du är:
Kvalitetsmedveten.
Kommunikativ.
Självständig och har god förmåga att planera arbetsdagen.
Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta både med nära kollegor och olika delar av organisationen.
Du delar våra värderingar Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
En spännande roll där du får möjligheten att både utvecklas och utveckla. Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade. Här har du möjlighet att arbeta, växa och utvecklas inom många olika områden.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 31/5 2026. Urval sker löpande. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Henrik Stenegärd, Driftschef Klintehamn, på henrik.stenegard@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
623 75 KLINTEHAMN Arbetsplats
Lantmännen Agriculture Jobbnummer
9851972