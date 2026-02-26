Säsongsarbetare Processoperatör Labb Lidköping
Det här kommer du att göra:
Som Processoperatör i produktionen har du ett varierande arbete. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att hantera spannmål vilket innebär att arbeta i siloverksamheten med produktion, varuflöde samt förbättrings- och hygienarbete samt att arbeta i vårt laboratorium med analys av spannmål från våra lantbrukare.
Arbetet innebär mycket kontakter, både interna och med våra kunder. Spannmålshanteringen är livsmedelklassad och det finns därför höga krav på att upprätthålla kvaliteten i enighet med gällande krav. Arbetet innefattar både självständigt arbete och arbete i grupp, med skiftarbete under skördeperioden.
Tjänsten är en säsongsanställning med start i juli månad och sträcker sig ett par månader fram. Placering är på vår anläggning i Lidköping och du rapporterar till Driftschef Spannmål Lidköping/Kvänum/Tidan.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Grundläggande datorkunskap och har förmodligen arbetat i något produktionsnära IT- system
- Lätt för att läsa in och förstå anvisningar
Du är:
- Kvalitetsmedveten
- Kommunikativ
- Självständig och har god förmåga att planera arbetsdagen
- Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta både med nära kollegor och olika delar av organisationen.
Du delar våra värderingar Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
En spännande roll där du får möjligheten att både utvecklas och utveckla. Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade. Här har du möjlighet att arbeta, växa och utvecklas inom många olika områden.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 30/4 2026. Urval sker löpande. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Carl Larsson, Driftschef på 0105561134.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
