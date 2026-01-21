Säsongsanställning - fastighetsskötare grönytor
2026-01-21
Har du gröna fingrar och brinner för att göra det lilla extra för kunden? Då är detta en tjänst för dig! Vi söker två serviceinriktade fastighetsskötare under grönytesäsongen.
Skövde Farmartjänst är ett familjeägt företag som har levererat skötsel- och entreprenadtjänster i Skövde med omnejd i snart 30 år. Vi är stolta över vår långa erfarenhet och strävar alltid efter att skapa resultat som både vi och våra kunder kan vara stolta över. Med fokus på kundnöjdhet, pålitlighet och ett jordnära förhållningssätt strävar vi efter att bygga långsiktiga och trygga relationer med alla våra uppdragsgivare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Ansvara för att våra kunders utemiljöer är välskötta och inbjudande.
• Klippa och trimma gräsmattor, forma buskar och hålla ogräset borta från planteringar.
• Utföra regelbunden tillsyn och se till att områden hålls rena och trivsamma.
• Har du erfarenhet av att köra åkgräsklippare? Fantastiskt - det är en stor fördel!
Vem är du?
För att trivas i rollen behöver du vara självständig, effektiv och ha en hög servicekänsla. Du får eget ansvar och blir också en del av ett team med härliga kollegor som träffas dagligen på vårt kontor. Vi har full fart när vi jobbar och trivs med att leverera högsta kvalitet till våra kunder. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Utbildning & erfarenhet:
Vi söker dig som är praktiskt lagd och van vid fysiskt arbete. B-körkort är ett krav. Du arbetar effektivt, tar ansvar och har lätt för att arbeta både självständigt och i team. Du trivs i en roll där tempot är högt och där kvaliteten alltid står i fokus. Erfarenhet av att köra åkgräsklippare samt använda trimmer och häcksax är meriterande.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 28 februari via e-post nedan. Urval kommer ske löpande, så tveka inte att söka redan idag om du finner tjänsten intressant.
Har du några frågor om tjänsten ber vi dig kontakta VD Jennifer During på telefon
0500-79 27 65 eller via e-post jennifer@skovdeft.se
Varaktighet: 1 april - 31 oktober
Arbetstid: Heltid
Lön: Fast lön
Vi undanbeder oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsleverantörer i samband med denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jennifer@skovdeft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Farmartjänst AB
(org.nr 556499-7921), https://stangselproffs.se/
Ventilvägen 10 (visa karta
)
549 37 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9697823