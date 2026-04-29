SAS-plattformsspecialist
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag hos en aktör inom telekom där en affärskritisk data warehouse-plattform ska moderniseras. Miljön bygger på SAS 9.4 M8 och SAS Scalable Performance Data Server (SPDS) 5.4, och målet är att uppgradera till SAS 9.4 M9 samt SPDS 5.6.
Det här är ett uppdrag som kräver både tekniskt djup och ett strukturerat arbetssätt. Plattformen omfattar tre separata miljöer för produktion, utveckling och test. Varje miljö innehåller tre applikationsservrar samt två SPDS-databaser, vilket gör att uppgraderingen behöver planeras och genomföras med stor noggrannhet.
Du får en viktig roll i att säkra ett kontrollerat genomförande med minimal påverkan på verksamheten. Här får du arbeta nära kärnan i en avancerad dataplattform, där kvalitet, validering och tydlig dokumentation är avgörande för ett lyckat resultat. Det här är ett spännande uppdrag för dig som gillar komplexa plattformsuppgraderingar och vill göra tydlig skillnad i en tekniskt krävande miljö.
ArbetsuppgifterDu planerar och driver uppgraderingen av samtliga miljöer på ett koordinerat och kontrollerat sätt.
Du uppgraderar applikationsservrar från SAS 9.4 M8 till M9.
Du uppgraderar SPDS-databaser från version 5.4 till 5.6.
Du samordnar genomförandet mellan produktions-, utvecklings- och testmiljöer för att skapa ett stabilt flöde genom hela uppgraderingen.
Du genomför validering efter uppgradering och säkerställer att plattformen fungerar som förväntat.
Du dokumenterar genomförandet, eventuella avvikelser och dina rekommendationer för fortsatt arbete och förvaltning.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av uppgraderingar av SAS 9.4-plattformar i enterprise-miljöer.
Du har erfarenhet av SPDS, inklusive migrering och uppgradering av databaser.
Du har relevanta certifieringar inom SAS-plattformen.
Du har genomfört liknande uppdrag tidigare.
Du arbetar strukturerat och kan genomföra tekniska förändringar med minimal påverkan på verksamheten.
Du är van att planera, samordna och kvalitetssäkra uppgraderingar i flera miljöer.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
