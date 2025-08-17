SAP-arkitekter
Uppdragsbeskrivning
Vi söker seniora SAP-arkitekter med gedigen erfarenhet och expertis inom flera centrala moduler och processområden. Uppdraget innebär att bidra med arkitektur, design och strategiska lösningar i komplexa implementations- och transformationsprojekt.
Fokusområden:
EWM (Extended Warehouse Management): Utformning och optimering av avancerade lager- och logistikprocesser samt integration mot andra SCM-flöden.
TM (Transportation Management): Lösningsdesign och arkitektur för transportplanering, optimering och integration med EWM och närliggande logistiksystem.
Source to Pay - kontrakthantering: Utveckling och vidareförädling av processer och systemstöd för inköp, leverantörshantering och kontraktsförvaltning.
Finance - Controlling (CO): Arkitektur för kostnads- och resultatredovisning, intern rapportering samt integration med övriga finansiella och operativa moduler.
Master Data: Strategisk design av masterdatamodeller samt etablering av processer för datakvalitet och governance på organisationsnivå.
Minst 10 års erfarenhet av SAP-arkitektur och lösningsdesign.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och driva komplexa SAP-implementationer och större transformationsprojekt.
Förmåga att arbeta tvärfunktionellt och säkerställa integration mellan moduler och affärsprocesser.
Starka kommunikativa färdigheter och vana att agera rådgivare för både verksamhet och IT.
Flytande i engelska, svenska är meriterande.
Möjlighet att delta på plats i Södertälje vid behov, några gånger per månad.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
151 34 SÖDERTÄLJE Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
