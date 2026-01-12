Sap S/4hana Capability Team Lead
Avaron AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2026-01-12
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Motala
, Arboga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Capability Team Lead till ett långsiktigt uppdrag i ett globalt transformationsprogram där organisationen migrerar från nuvarande SAP-lösning till S/4HANA. Du blir en nyckelperson i projektmatrisen med ansvar för att leda ett capability team genom projektets livscykel och säkerställa en stabil och effektiv leverans över flera workstreams kopplade till ERP-implementationen.
Rollen passar dig som trivs i en internationell och komplex miljö, där struktur, samordning och operativt ledarskap är avgörande för att hålla tempo och kvalitet i leveransen.
ArbetsuppgifterLeda och samordna ett capability team av specialister i en projektmatrisorganisation.
Driva operativt arbete och leverans inom samtliga relevanta workstreams i ERP-implementationen.
Identifiera och säkerställa rätt kompetenser inom SAP-processer samt koordinera resurs- och tillgänglighetsplanering tillsammans med linjechefer.
Ta fram detaljerade arbetsplaner enligt etablerade metoder och säkerställa att teamet levererar enligt plan.
Följa upp aktiviteter och leveranser löpande samt arbeta med rapportering och prognoser.
Navigera och leda i ett större internationellt projekt med många beroenden och intressenter.
KravFlera års erfarenhet av affärsprocesser i ERP-system, gärna SAP (exempelvis FI och/eller CO).
God förståelse för hur detaljerade ERP-processer hänger ihop i end-to-end-flöden.
Erfarenhet av ERP-rollouts.
Dokumenterad erfarenhet av att leda projektteam i stora internationella projekt.
Mycket goda kunskaper i engelska.
MeriterandeKunskaper inom accounting och controlling.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030535-1785188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Finspång Station (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9679963