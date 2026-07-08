SAP & EDI-utvecklare
Eccera Professionals AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-08
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Ta nästa steg i karriären som SAP & EDI-utvecklare – och gör verklig skillnad
Vill du arbeta i en roll där teknik möter affärsnytta – på riktigt? Vi söker en utvecklare inom SAP och EDI till vår kund i Göteborg. Vi ser helst att du utgår från just Göteborg, men för rätt kandidat kan det finnas möjlighet att i stället utgå från Oslo (Norge), Rødovre (Danmark) eller Nurmijärvi (Finland).
Här erbjuds du möjlighet att ta en nyckelposition i ett nordiskt IT-team, hos en internationell verksamhet i stark utveckling. För rätt person väntar en varierad roll med stort ansvar, moderna tekniska utmaningar och möjlighet att påverka framtidens systemlandskap.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om rollen
Detta är en roll för den som vill kombinera tekniskt djup med verksamhetsförståelse. Som applikationsutvecklare inom SAP och EDI får man ett helhetsansvar för den nordiska systemmiljön – med fokus på stabil drift, smarta integrationer och kontinuerlig utveckling.
Rollen innebär att arbeta nära verksamheten, där SAP används inom försäljning, order, lager och inköp. Samtidigt hanteras EDI-flöden som är kritiska för affären – från order till fakturering. Här finns också en tydlig framtidsagenda: att driva övergången från SAP R/3 till S/4HANA och bidra till ett mer modernt och effektivt systemlandskap.
Utöver detta ingår ansvar för närliggande IT-infrastruktur samt samarbete med både interna och externa parter i en internationell kontext.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
I rollen kombineras strategiskt arbete med operativt ansvar:
Driva och vidareutveckla EDI-lösningar enligt etablerade standarder som EDIFACT och Peppol
Säkerställa stabil drift och hantera onboarding av nya kunder i EDI-flöden
Bygga och förbättra integrationer mellan SAP och andra system, exempelvis kassasystem, logistiklösningar och webbapplikationer
Bidra aktivt i migreringen till SAP S/4HANA och utvecklingen av framtida arbetssätt
Arbeta med analys av verksamhetsbehov och omsätta dessa till hållbara tekniska lösningar
Följa upp, felsöka och optimera flöden och systemprestanda
Samarbeta brett – både internt och med externa partners – i implementation och utvecklingsinitiativ
Bidra med kunskap och vägledning inom EDI och integration Profil
För att trivas och lyckas i rollen behövs en kombination av teknisk kompetens, affärsförståelse och drivkraft.
För att passa för rollen har du:
Flera års erfarenhet av EDI-utveckling och god kunskap om relevanta standarder
Erfarenhet av Seeburger eller liknande EDI-plattformar
Kunskaper i programmering (exempelvis Java, C#, Python, Visual Basic eller SQL)
Erfarenhet av SAP R/3 samt förståelse för S/4HANA, särskilt inom logistikrelaterade processer
Kunskap i ABAP
Förmåga att analysera, felsöka och lösa komplexa problem
Erfarenhet av server- och nätverksmiljöer
Flytande i svenska och engelska - både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av andra ERP-system
Bakgrund inom supply chain, logistik eller retail
Kunskap om molnbaserade integrationslösningar
Erfarenhet av Office 365, databaser och datahantering
Erfarenhet av projektledning och moderna samarbetsverktyg
Här erbjuds en möjlighet att arbeta i en miljö där kompetens värderas högt och där initiativ uppmuntras. Rollen passar den som vill ha inflytande, utvecklas tekniskt och samtidigt arbeta nära affären. Kombinationen av ansvar, variation och framtidsfokus gör detta till ett nästa steg för den som vill mer än att bara förvalta – och i stället vara med och forma utvecklingen framåt.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Account Manager
Linda Åkesson linda.akesson@eccera.com +46734159351 Jobbnummer
9996434