Saneringstekniker Till Belfor I Helsingborg
Belfor Sweden AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Helsingborg Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Helsingborg
2025-11-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belfor Sweden AB i Helsingborg
, Malmö
, Göteborg
, Jönköping
, Tranås
eller i hela Sverige
Vår verksamhet växer och nu söker vi ytterligare saneringstekniker till vårt kontor i Helsingborg.
VILKA ÄR VI?
På kontoret i Helsingborg är vi ett glatt gäng, alla med ett personligt engagemang i varje uppdrag och ett enat ansvar för resultatet. Vår vision är att ge kunden god service och hög kvalitet på alla tjänster vi utför
Om jobbet
Som rivning-/saneringstekniker kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att våra kunder får en ren och säker miljö efter skador, olyckor eller andra oförutsedda händelser.
Exempel på arbetsuppgifter:
Rivning och sanering efter vatten och brandskador
Rivning och sanering i samband med renovering och underhåll åt både byggföretag, fastighetsägare och försäkringsbolag.
Vem är du?
Vi söker dig med flera års erfarenhet från rivning och/eller sanering som självständigt kan planera din arbetsdag för att få den så effektiv som möjligt. Du ser också rivningsarbetet som en förberedande åtgärd inför återställning av skador/ projekt.
Du är händig, har hög servicekänsla och arbetsmoral, positiv energi och trivs i ett omväxlande och fysiskt arbete både självständigt och i grupp.
Det viktigt att du är respektfull och förstående i ditt kundbemötande.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Körkort B
God kunskap i svenska språket
Grundläggande erfarenhet inom Office-paketet.
Meriterande med erfarenhet av arbete med och utbildning i asbest.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig fräscha verktyg, bilar och arbetskläder. Hos oss kan du känna dig trygg med att du har justa villkor när det gäller lön, pension och försäkringar.
Arbetet är omväxlande, självständigt och stimulerande. Du har också stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation. På BELFOR har vi ett positivt utvecklingsklimat som ger dig goda utvecklingsmöjligheter i en spännande miljö
Anställning
Provanställning 6 mån, heltid, individuell lönesättning.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår Regionchef Tobias Lindh på 040-668 08 22
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag, dock senast 2025-11-30
Vill du veta ännu mer om din nya arbetsplats, följ oss på sociala medier eller titta in på BELFOR:s hemsida:www.belfor.com/sv/se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belfor Sweden AB
(org.nr 556076-1891)
Grustagsgatan 13 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9592758