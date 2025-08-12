Saneringstekniker / Rivare Asbest
Nordic Netmedia & sales AB / Grovarbetarjobb / Danderyd Visa alla grovarbetarjobb i Danderyd
2025-08-12
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Netmedia & sales AB i Danderyd
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som anställd hos oss blir du en del av ett framgångsrikt team där kompetenta, passionerade och serviceinriktade medarbetare är framgångsfaktorn för att nå våra mål.
För att kunna fortsätta expandera söker vi nya drivna medarbetare till vårt Team
Jobbet
Vi söker nu utbildade sanerare/rivare som vill vara med och bidra till goda resultat och en trevlig stämning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara rivning, asbest och PCB sanering. Vi söker endast dig med godkänd utbildning och flera års erfarenhet. Goda möjligheter till utveckling och att få arbetsledarroll för rätt person.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull och van att leverera goda resultat. Du trivs i samspel med andra och jobbar även bra självständigt. Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar.
Branscherfarenhet Asbest- PCB utbildning är ett krav
B-körkort
Tunga lyft förekommer alltid så god fysik är ett måste
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Heta Arbeten
Säkra Lyft
Fallskydd och Mobila arbetsplattformar
Placering: Stor Stockholm med omnejd,
Kontor: Stocksund
Lön: efter överenskommelse
Tillträde: efter överenskommelse
Omfattning: heltid, deltid, timanställning efter överenskommelse
Är du redo för utmaningar och vill ta nästa steg i din karriär? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Netmedia & sales AB
(org.nr 559253-2641) Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB Kontakt
Sara Stag behzad.roodechi@gmail.com Jobbnummer
9455313