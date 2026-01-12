Sanerare/Extra/Huddinge
Tycker du om att pressa dig själv, utforska dina gränser och växa både psykiskt och fysiskt?
Då är det dig vi söker - ansök nu! Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
aleja ab är ett bemanningsföretag verksamt främst i Stockholm. Vi erbjuder dygnet runt jour till våra kunder, vilket innebär att vi har uppdrag under alla timmar på dygnet.
Vi bemannar inom en mängd olika branscher-bland annat inom transport och lager, bygg och rivning, sanering och renhållning samt andra tunga arbeten utan krav på större förkunskaper eller utbildning.
Vad vi kan erbjuda dig
Att arbeta hos oss innebär att du som person erbjuds möjligheter att dels kunna arbeta fast hos en och samma kund över en längre period, alternativt att på en kort tid få en kompakt och gedigen arbetslivserfarenhet genom många olika korta, intensiva uppdrag.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Hos oss finns det möjlighet att även prova på olika typer av arbeten, bla inom lager, sanering, montering, grovarbete samt rivning.
För att du skall kunna bli anställd som extra personal hos oss måste du vara studerande, och kunna visa upp ett giltigt studieintyg, alt försörja dig på annan huvudsaklig sysselsättning, tex ett annat deltidsarbete Arbetsuppgifter
Just nu söker vi för kunds räkning fyra st personer som kommer arbeta med vattenskador.
Arbetet utförs oftast ute hos våra kunders kunder, varpå en vilja att ge ett gott bemötande och en servicelagd inställning är en förutsättning. Arbetet inkluderar tunga lyft, självständigt arbete och runtåkning till olika arbetsplatser.
Viktigt för denna tjänst är att du som söker har en bra fysik då det förkommer väldigt mycket tunga lyft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: rp@aleja.se Arbetsgivare Aleja AB
(org.nr 556697-2567), http://www.aleja.se
141 44 HUDDINGE Arbetsplats
aleja ab Jobbnummer
9679845