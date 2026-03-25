Samtalsterapeut Iris Simtuna
Samtalsterapeut i Simtuna, Enköping
Samtalsterapeut sökes till Iris Utvecklingscenter SimtunaPubliceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Iris Utvecklingscenter drivs av medarbetare som vill skapa förändring för människor med livsproblem grundat i beroende/missbruk och psykisk ohälsa. Vårt mål är att med individuellt formade behandlingsprogram hjälpa våra klienter att nå bestående förändring - en hållbar och värdig vardag!
Du erbjuds en möjlighet att få vara en del av ett professionellt, engagerat och drivet team. Utveckling och ständiga förbättringar är viktiga områden för oss och att både ge och ta till sig av varandras kompetenser är en självklarhet i vår vardag. Samarbetet med kollegorna, för klienternas bästa, gör att dagarna är fyllda med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter
Som samtalsterapeut har du ett övergripande ansvar för samordning av klientärenden. Ansvaret innefattar kontinuerliga kontakter med uppdragsgivare, planering av behandlingsinnehåll, dagligen hålla i grupp- och enskilda samtal, dokumentation med mera. Du ingår i ett behandlingsteam som tillsammans planerar, genomför, utvärderar och utvecklar behandlingen för klienterna.
Förutom dina huvuduppgifter som terapeut förväntas du bidra och vara delaktig i övriga aktiviter som pågår på behandlingshemmet.
Vi söker dig som
Du är utbildad socionom, beteendevetare eller har annan, av oss bedömd, likvärdig akademisk utbildning med beteendevetenskaplig inritning. Du är utbildad inom KBT, gärna steg 1.
Utbildning inom MI, trauma, miljöterapi och andra av Socialstyrelsen godkända metoder avseende samsjuklighet är meriterande. Erfarenhet av arbete med beroende, psykiatri och samsjuklighet är önskvärt.
Som person är du trygg i din erfarenhet och kompetens, du är alltid professionell och har ett starkt klientfokus. Engagemang och att få vara med och utveckla verksamheten är viktiga delar för att du ska trivas. Du bidrar aktivt med att skapa förutsättningar för att alla blir varmt och respektfullt bemötta och förståelsen för att människor har mer gemensamt än vad som skiljer dem åt syns i ditt agerande. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet och prestigelöshet då vi vill skapa en varm och vänlig miljö för våra klienter.
B-körkort och tillgång till egen bil är en förutsättning för arbetet.
Iris mission
Vi ser alltid möjligheterna. Vi är övertygade om att det är möjligt för alla med beroende och livsproblem att forma en hållbar vardag och ett värdigt liv.
Vi möter klientens behov på ett innovativt sätt och erbjuder anpassat stöd hela vägen. Vi skapar en miljö som våra klienter kan växa i för att nå varaktig förändring.
Vi går till jobbet hängivna den uppgiften med en vilja att tänka nytt och att utveckla vår förmåga att möta våra klienters behov. Ambitionen hos oss alla är hög. Det smittar av sig.
Det bär vi med oss, varje dag och i varje möte. Det räddar liv.
Vi ser fram emot din ansökan!
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Detta är en heltidstjänst, vardagar dagtid, med tillträde enligt överenskommelse och vi tillämpar provanställning. Alkohol och drogtest görs för slutkandidater i alla våra rekryteringar och registerutdrag ska visas upp.
Läs mer om vår verksamhet Iris UtvecklingscenterKontaktperson för detta jobb
Mikaela Qvarnhök
T.f Verksamhetschef
0171/ 660712Mikaela.qvarnhok@irisuc.se Ersättning
Enligt kollektivavtal Friskvård, Kostförmån Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iris Utvecklingscenter AB
(org.nr 556556-8846), https://www.irisutvecklingscenter.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9817666