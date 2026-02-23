Samordningschef för Campus Nyköping
Nyköpings kommun - Campus Nyköping / Chefsjobb / Nyköping Visa alla chefsjobb i Nyköping
2026-02-23
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Campus Nyköping i Nyköping
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle.
Campus Nyköping är en del av Division utbildning och vi utvecklar och erbjuder utbildningar och projekt som ger elever, studerande och arbetsmarknad efterfrågad kompetens. Med hjälp av vårt stora nätverk av arbetsgivare, högskolor och myndigheter fångar vi upp framtidens behov inom olika yrken. Resultatet är verklighetsförankrade utbildningar där lärandet ofta leder till jobb, som i sin tur leder till tillväxt och utveckling i vår region. Här finns studerande på universitets- och högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildning, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, anpassad utbildning och sfi. Campus Nyköping hanterar också feriepraktik för ungdomar och det kommunala aktivitetsansvaret.
Med engagerad personal, inspirerande miljö och en välkomnande stad alldeles intill, är Campus Nyköping en levande mötesplats där var och en kan påbörja resan mot ett nytt liv. Campus Nyköpings organisatoriska värdeord är värdskap, kvalitet och samverkan.
Läs gärna mer om oss och vår spännande verksamhet på webbplats Campus Nyköping - https://campusnykoping.se/om-campus-nykoping/
Är du intresserad av att jobba ihop med ett sammansvetsat ledningslag på Campus Nyköping? Tillsammans bygger vi en organisation för framtiden, där förnyelse, transformation och innovation är viktiga byggstenar.
Att skapa goda förutsättningar för personal och elever och studerande genom att aktivt utveckla arbetsmiljön och det systematiska kvalitetsarbetet utgör också grunden för en framgångsrik utbildningsverksamhet. Är du genuint intresserad av att jobba i team, göra skillnad och driva utveckling ser vi fram emot att just du söker denna tjänst.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och engagerad Samordningschef som vill ta en central roll i att utveckla verksamheten inom Service och support på Campus Nyköping. Hos oss får du möjlighet att leda en verksamhet som gör verklig skillnad för individers framtid och samhällets kompetensförsörjning.
Som Samordningschef arbetar du på uppdrag av Campus Nyköpings skolchef och har en central roll i organisationen. Du blir en del av Campus Nyköpings ledningslag och ansvarar för att samordna flera viktiga funktioner:
• IT-personal
• Vaktmästeri
• Informationen
• Café
• Lokalvård
Ett viktigt ansvarsområde är att säkerställa en kvalitativ och ändamålsenlig hantering av schema- och bokningssystemet TimeEdit, som är avgörande för att våra olika verksamheter ska kunna samsas i huset. Rollen innebär inte att du själv arbetar operativt i systemet, utan att ansvaret för dess funktion och användning ligger inom ditt verksamhetsområde.
Du är även kontaktperson i frågor som rör våra lokaler, vilket ger dig en central roll i arbetet med att skapa en trygg, effektiv och välfungerande arbetsmiljö.
Din roll i vardagen
Som samordningschef är du spindeln i nätet du trivs med att befinna dig i flera processer samtidigt och har förmågan att hantera många parallella uppgifter. Du har ett framåtlutat förhållningssätt, tänker nytt och vågar leda din verksamhet med sikte på att erbjuda service av högsta klass.
Det här är en roll för dig som:
• Har modet att driva förändring och inspirera andra.
• Ser utveckling som en naturlig del av arbetet.
• Har förmågan att skapa struktur och ordning i komplexa sammanhang.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du:
• Högskoleutbildning inom ett relevant område.
• Chefserfarenhet med både personalansvar och ansvar för budget och verksamhet.
• Goda kunskaper i administration och samordning.
• Ett genuint intresse för ledarskapsfrågor
• Förmåga att driva utveckling - och projektarbete och leda personal mot arbetssätt som möter en föränderlig omvärld.
Vi ser gärna att du även har:.
• Kunskap om lokalfrågor och arbetsmiljö
• Erfarenhet av vuxenutbildningens komplexa vardag och gärna schema och bokningssystemet- TimeEdit.
Du har intresse för god service och vågar prova nya arbetssätt för att utveckla verksamheten. Du är metodisk och strukturerad, med förmåga att hantera både strategiska och operativa frågor. Kommunikation ser du som en självklar del av vardagen du förstår att tydlighet och dialog är grunden för ett välfungerande samarbete.
Som ledare tar du ansvar för att skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare. Du vill att arbetet ska kännas meningsfullt, att medarbetarna blir uppmärksammade och får möjlighet att påverka sitt dagliga arbete. Du har ett modernt ledarskap som bygger på delaktighet, engagemang och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vi söker dig som har modet att tänka nytt, förmågan att skapa struktur och viljan att inspirera andra.
ÖVRIGT
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/jobb-och-arbetsmarknad/lediga-jobb/sa-har-gar-en-rekrytering-till/ Arbetsplats
Nyköpings kommun - Campus Nyköping Kontakt
Skolchef
Pia Alm Böö pia.alm.boo@nykoping.se 0155-45 70 11 Jobbnummer
9756447