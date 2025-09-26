Samordnare till Stödboendeenheten
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I vår nya individ- och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov.
För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya saker, att vara nyfikna på nya möjligheter och lösningar och att ha ett öppet sinne för och dialog och lärande för ännu bättre lösningar. Inom individ och familj arbetar vi för rätt insats till rätt individ vid rätt tillfälle! Vill du vara med och bidra med dina kunskaper och erfarenheter?
Stödboendeenheten är en av nio enheter inom Individ och familjeomsorgen. Enheten arbetar med stöd till placerade ungdomar i åldern 16-20 år som bor på stödboenden eller har ungdomsboendestöd. Inom enheten finns även Fältverksamheten och Föräldrabyrån. Som samordnare är du en viktig del i att utforma och samordna verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som samordnare inom stödboendenheten utgör du en stödfunktion och samarbetar med andra enheter inom individ- och familjeomsorgen. Du ingår även i en arbetsgrupp med andra stödfunktioner och samarbetar med behandlare, socialsekreterare och enhetens chef. Vidare innebär arbetet även:
- Konsultation med socialsekreterarna om lämpliga insatser.
- Ansvar för att samordna och fördela uppdrag inom enheten gällande behovsprövade och inte behovsprövade insatser.
- Ansvar för att internt handleda medarbetare på gruppnivå samt ge individuell handledning vid behov.
- Samverka internt/externt utifrån enhetens verksamhetsområde.
- Informera om lagstiftning, riktlinjer och allmänna råd inom enheten.
- Utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
- Ansvar för information om dokumentation, andra system och instrument som används i arbetet inom verksamheten.
- Introduktion av nyanställda.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan likvärdig akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är ett krav. Du ska även ha en god sakkunnighet inom verksamhetsområdet barn och unga som är ett krav. Du ska också ha god kunskap om aktuell lagstiftning för verksamhetsområdet samt socialtjänst i vidare bemärkelse. Dokumenterad erfarenhet av att handleda och leda grupper, erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete liksom erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning är meriterande. Du bör också ha goda kunskaper om teorier och metoder inom socialt arbete, evidensbaserad praktik samt systematiskt kvalitetsarbete.
Du bör ha data- och dokumentationsvana (gärna i Office och Lifecare). Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, tydlighet, flexibilitet och personlig lämplighet.
Körkort behörighet B är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
