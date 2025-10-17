Samordnare till Säkerhet och Beredskap
Region Västmanland / Säkerhetsjobb / Västerås Visa alla säkerhetsjobb i Västerås
2025-10-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Har du ett genuint intresse för tekniska Säkerhetsfrågor och vill bidra till Region Västmanlands samhällsviktiga uppdrag? Då är det dig vi söker! Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Den här tjänsten är till för att ge stöd till Region Västmanlands verksamheter i frågor som rör fysiskt skydd samt för att strategiskt utveckla området inom hela organisationen.
Vi söker dig som är en engagerad inom säkerhet med specialistkompetens inom fysiskt skydd. Du har erfarenhet av kvalificerat arbete med att skapa skyddsnivåer i olika typer av verksamheter. Det kan handla om allt från lokalers utformning, lås, larm och CCTV till avancerade skyddsåtgärder inom säkerhetsskydd och skyddsobjekt.
En central del av ditt uppdrag är med stöd i lagstiftning, rekommendationer, omvärldsanalys och tidigare erfarenheter, utveckla Region Västmanlands arbete med fysiskt skydd. Du bidrar till en strategisk och enhetlig styrning genom att ta fram styrande och stödjande dokument. Med din helhetssyn och ditt proaktiva arbetssätt stärker du Region Västmanlands långsiktiga säkerhetsförmåga.
I rollen ingår att stödja och samverka med regionens förvaltningar i deras kravställning av säkerhetsåtgärder vid förändringar i verksamheten. Du analyserar statistik och rapporter och tar fram beslutsunderlag till både högsta tjänstemannaledning och den politiska ledningen.
Tjänsten är placerad på Verksamheten Säkerhet och beredskap, inom Region Västmanlands Regionstab.
Om arbetsplatsen
Säkerhet och Beredskap är en ny verksamhet som ingår i Regionstaben och har ett övergripande ansvar för att utveckla och samordna arbetet inom områdena beredskap, civilt försvar, allmän säkerhet och brand. Verksamheten har ett långsiktigt och strategiskt fokus, både på intern och extern nivå, för att säkerställa en robust säkerhetsstruktur.
Ett av verksamhetens huvudansvar är att upprätthålla regionens säkerhetsberedskap samt att planera och organisera Tjänsteman i Beredskap (TiB). Säkerhet och Beredskap består för närvarande av elva engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att bygga och stärka en effektiv och samordnad säkerhetsorganisation. Just nu rekryterar vi ytterligare två tjänster inom Säkerhet och beredskap.
Verksamheten spelar en central roll i regionens förmåga att möta framtida säkerhetsutmaningar och bidra till en trygg och säker miljö för våra invånare.
Inom Region Västmanland pågår och planeras för flertalet byggnadsprojekt. I Västerås byggs ett nytt Akutsjukhus där etapp 3 och 4 planeras för närvarande samt att planering pågår för renovering av befintligt bestånd. I Köping planeras för både en ny sjukhusbyggnad och renovering av befintligt bestånd.
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Du har en relevant teknisk högskoleutbildning eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med fysiskt skydd, där du haft ett övergripande och systematiskt ansvar för att utveckla och implementera skyddsåtgärder.
Du har god kunskap om gällande normer och regelverk inom området och är van att arbeta strategiskt med kravställning och anpassning av fysiskt skydd i olika typer av verksamheter.
För att lyckas i rollen behöver du ha en stark analytisk förmåga och kunna omsätta omvärldsanalys till konkreta åtgärder. Du förstår hur förändringar i samhället påverkar organisationens säkerhetsbehov och kan formulera tydliga beslutsunderlag för både tjänstemannaledning och politisk nivå.
Du värdesätter att ha ett professionellt bemötande i ditt arbete och kan arbeta systematisk, självständigt och i team. För dig är det viktigt med ett utvecklingsorienterat arbete som innehåller omväxlande arbetsuppgifter med stor variation både i tempo och omfattning.
För att klara uppdraget behöver du ha mycket god förmåga till samarbete och värdesätta samverkan både inom enheten/avdelningen, regionen och med externa aktörer. Samt mycket god förmåga att, på svenska, uttrycka dig i tal och skrift och utföra presentationer på olika nivåer inom organisationen.
B-körkort är ett krav då beredskapstjänstgöring kan innebära arbete på olika orter.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Tjänsten är krigsplacerad enligt Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Inom tjänsten ingår beredskapstjänstgöring och arbete i krisledning.
Tjänsten är säkerhetsklassad där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Placeringsort: VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
I rekryteringen kommer ett arbetsprov att tillämpas som en del av den samlade bedömningen.
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 mellan den 11 och 18 november.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Biträdande Verksamhetschef Säkerhet och Beredskap
Birgitta Rasmussen birgitta.rasmussen@regionvastmanland.se Jobbnummer
9561943