Samordnare till Kultur- och fritidskontoret
Upplands-Bro kommun / Organisationsutvecklarjobb / Upplands-Bro Visa alla organisationsutvecklarjobb i Upplands-Bro
2025-12-12
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Arbetsbeskrivning
Vill du ha en central roll i ett spännande och varierat arbete där du gör skillnad varje dag? Kultur- och fritidskontoret söker nu en samordnare som blir en nyckelperson i vårt kontorsövergripande arbete.
Som samordnare är du navet som håller ihop processer och skapar struktur. Du arbetar nära kontorschefen och bidrar till att ledningen får rätt stöd för att kontoret ska fungera smidigt och effektivt. Rollen innebär många kontaktytor, stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
Cirka 50% av tjänsten innebär att hantera Kulturchecken. Det innebär bland annat att administrera kommunens elevpeng för kulturverksamhet, hantera ansökningar om auktorisation, ta fram preliminära och slutliga faktureringsunderlag, genomföra kontroller av redan auktoriserade anordnare samt följa upp och rapportera ekonomiska medel. Rollen innebär löpande kontakt med elever, vårdnadshavare och samordnare.
Förutom att hantera Kulturchecken kommer du även arbeta med att :
- Publicera innehåll på webb och intranät, inklusive uppdatering av eventkalender och underhåll av intranätet för Kultur & Fritid
- Samordna remissvar och medborgarförslag som rör hela kontoret
- Samordna rapportering för hela kontoret (lokalbehovsrapporter, upphandlingar, tertialrapporter, verksamhetsbeskrivningar, nämndplaner m.m.)
- Koordinera kontorsgemensamma aktiviteter och projekt tillsammans med övriga kontor
- Ansvara för systemförvaltningssamordning för hela kontoret
- Ansvara för kontorets dataskyddsförvaltning vilket innebär att säkerställa att kontoret följer gällande lagstiftning och har korrekt dokumentation.
- Stödja kontorschefen i styrning, ledning och uppföljning
Vi söker dig som:
- Har lägst gymnasial utbildning
- Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
- Gärna erfarenhet av kommunal verksamhet eller politiskt styrd organisation
- Har god IT-kompetens och lätt att lära nya system, inklusive god kunskap i Office
- Talar och skriver svenska flytande
- Har hög prioriteringsförmåga och kan hantera flera uppgifter parallellt
Vi söker dig som trivs i en roll där struktur, service och samordning står i centrum. Du är trygg, prestigelös och initiativtagande, och har lätt för att skapa ordning även när tempot är högt. Du bygger goda relationer och samarbetar väl i hela organisationen, samtidigt som du är tydlig och trygg i att prioritera. Ditt arbetssätt präglas av ansvarstagande, noggrannhet och ett engagemang för att bidra till ett välfungerande Kultur- och fritidskontor.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 6 januari 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. Urval och intervjuer sker efter annonseringsperioden. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Kultur- och fritidskontoret Kontakt
Anette Fredriksson 08-58169000 Jobbnummer
9642671