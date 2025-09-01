Samordnare till hemtjänsten
Strängnäs kommun, Hemtjänst 3 / Organisationsutvecklarjobb / Strängnäs Visa alla organisationsutvecklarjobb i Strängnäs
2025-09-01
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Hemtjänst 3 i Strängnäs
Är du nyfiken och flexibel? Trivs du med att möta människor och vill ha ett händelserikt och varierande jobb där ingen arbetsdag är den andra lik? Då kan uppdraget som samordnare inom hemtjänsten vara något för dig!
Hemtjänsten har ca 130 medarbetare som bidrar till många kunders vardag genom den kommunala hemtjänsten. Vi arbetar för att man ska kunna leva ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar. Uppdragen präglas av att tillhandahålla vård och servicetjänster av högsta kvalitet. Idag består verksamheten av tre hemtjänstområden samt Nattpatrull. Vi är fyra samordnare som arbetar nära varandra.
Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som samordnare inom Strängnäs kommunala hemtjänst har du ett nära samarbete med enhetschefen och fungerar som stödfunktion till denne. Du en viktig länk i den dagliga driften av verksamheten och du ska ha en god förmåga att arbeta i grupp samt aktivt arbeta för samverkan med andra yrkesgrupper. Du ska ha förmåga till att identifiera och bidra till lösningar i det dagliga arbetet med en målsättning att använda verksamhetens resurser på rätt sätt. Samordnaren ska på uppdrag av enhetschef arbeta för en effektiv och ekonomisk resursplanering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* relevant utbildning inom administration alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig.
* god kunskap i bemanning, bemanningsekonomi, planering och schemaläggning inom personalintensiv verksamhet.
* mycket god datorkunskap och lätt för att arbeta i flera olika system samt god kunskap i Officepaketet.
* goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* B körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
* erfarenhet av bemanning från hemtjänst.
* erfarenhet av att arbeta i Alfas planeringssystem, Timecare, Timepool, Treserva, Cosmiq, Personec.
Som person söker vi dig som har hög social kompetens, är kommunikativ och lyhörd. Du tycker om att lösa problem och har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt. Du är förtroendeingivande, har lätt för att skapa kontakter och har god samarbetsförmåga. Du är stresstålig och trivs att arbeta i ett högt tempo utan att det påverkar din förmåga att signalera lugn. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund; utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.
Urvalet sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "249/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/arbete-och-karriar/jobba-hos-oss/vi-erbjuder-dig Arbetsplats
Strängnäs kommun, Hemtjänst 3 Kontakt
Enhetschef
Maja Wennerberg Maja.Wennerberg@strangnas.se Jobbnummer
9484481