Samordnare till Bemanningsenheten

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.Är du vår nästa stjärna?
Brinner du för att sätta ihop pusselbitar och bidra till en bättre vård och omsorg? Vi söker en lösningsfokuserad samordnare till vårt dynamiska team. Bemanningsenheten är vår gemensamma samordningsfunktion som ansvarar för rekrytering till korttidsvakanser och semestervikariat inom Vård- och omsorgsförvaltningen, samt hanterar central schemakorrigering och administrerar feriearbeten.
Om rollen
Samordnarrollen är relativt ny och fortsätter att utvecklas. Idag består gruppen av nio samordnare som arbetar i triader mot olika verksamhetsområden. Här blir du del av en arbetsgrupp som kännetecknas av samarbetsvilja och flexibilitet, vilket gör att du aldrig blir själv i en utmaning. Samordnarna hör organisatoriskt ihop med Bemanningsenhetens handläggare och administratörer och delar enhetschef med dem.
Din vardag hos oss
I rollen som samordnare kommer du bland annat att:
• Arbeta nära enhetschefer och verksamheter.
• Stötta i administrativa arbetsuppgifter och bidra till att rätt kompetens finns på plats i rätt tid.
• Delta i dialog och samverkan för att lösa bemanningsutmaningar.
• Bidra med administrativ expertis och kunskap om arbetstidslagen.
• Stötta teamet i att skapa en positiv och välfungerande arbetsmiljö
• Deltagande i beredskap enligt rullande schema (kvällar, helger och röda dagar) för att lösa akuta bemanningsbehov.
• Arbeta frekvent i lönesystemet och med schemaplanering.
• Utbeordring och kontakt med medarbetare vid frånvaro förekommer.
Vi söker därför någon som är skicklig på att lägga pusselbitar och har en stark samarbetsförmåga.
Kvalifikationer som krävs för tjänsten
• Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna som chefsstöd, administratör, planerare, samordnare eller handläggare, där arbetsuppgifterna spänner över flera olika områden.
• Du har mycket god vana av att arbeta i olika verksamhetssystem (exempelvis personalsystem, planerings- och bemanningssystem eller ärendehanteringssystem) och kan snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg.
• Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta strukturerat och noggrant även under tidspress, och kan leverera hög kvalitet trots korta deadlines och flera parallella arbetsuppgifter.
• Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i en samordnande funktion där god kommunikation, service och samarbete med många olika aktörer är en central del.
• Du har erfarenhet av, och god förmåga att strukturera och analysera information, t.ex. i Excel eller andra analysverktyg, och kan ta fram underlag och rapporter för beslut.
• Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av schemaplanering.
• Kunskap inom arbetstidslagen.
• Arbetsledande erfarenhet.
• Erfarenhet av Heroma (klientversion).
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi ser att du är initiativtagande, flexibel, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga.
Varför välja oss?
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Vi vill att du ska trivas hos oss och känna att du kan utvecklas, både i din roll och som person. Därför erbjuder vi en inkluderande och stödjande arbetsplats där laganda och samarbete står i centrum.
Som anställd i Ludvika kommun får du bland annat:
• Friskvårdsförmåner i form av friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag
• Möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra lediga dagar
• Goda möjligheter till kompetensutveckling
• Kollektivavtalade förmåner och försäkringar
• Möjlighet att påverka din arbetstid genom flextid
På ludvika.se under rubriken "Jobba hos oss" kan du läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Värdegrund
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan, som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid vardagar samt schemalagd beredskap kväll/helg/storhelg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser:1
Övrig information
Intervjuer och urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Upplysningar
Enhetshef: Theres Hedin, 0240-863 72
Arbetstagarorganisation: Bodil Lindberg, Vision, 0240-867 11
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30/9 . Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
