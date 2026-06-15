Legitimerad lärare åk 4-6 sökes - bli en del av Tomtbergaskolan
Huddinge kommun, Tomtbergaskolan 1 / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-06-15
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Tomtbergaskolan är en modern F6-skola mitt i centrala Huddinge med cirka 480 elever. Sedan vår ny- och ombyggnad stod klar hösten 2021 verkar vi i fantastiska, inspirerande lokaler med bland annat ljusa gemensamma ytor, miniaula och en utvecklande utemiljö allt för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och gemenskap.
De senaste åren har vi gjort en stark utvecklingsresa tillsammans med elever, personal och vårdnadshavare. Vår vision är tydlig: Alla ska känna trygghet i skolans gemenskap och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Vi arbetar utifrån våra ledord: Kunskap, Trygghet och Gemenskap värden som genomsyrar hela vår verksamhet och skapar en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
1 plats(er).
Välkommen till Tomtbergaskolan – här gör vi skillnad tillsammans!
Nu har du möjlighet att bli en del av vårt härliga team på Tomtbergaskolan!
Om arbetet
Som lärare i Huddinge kommun omsätter du skolans läroplan i ditt dagliga arbete, bland annat med hjälp av pedagogisk dokumentation. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet, utmana normer och arbeta aktivt mot diskriminering. I arbetet som pedagog bildar omsorg, fostran och lärande en helhet.
Tjänsten innebär undervisning i åk 4–6 kombinerat med arbete i mindre undervisningsgrupper för elever som behöver extra stöd.
Som lärare hos oss:
Planerar, genomför och utvecklar du din undervisning med utgångspunkt i läroplanen
Arbetar du systematiskt med uppföljning och analys av elevernas lärande
Är du med och utvecklar verksamheten tillsammans med engagerade kollegor
Bidrar du till en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas
Om dig
Vi söker dig som:
Är en trygg och engagerad pedagog med elevens bästa i fokus
Trivs i samarbete och är en tydlig relationsbyggare
Har ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt
Vill vara med och bidra till en skola där utveckling och kvalitet står i centrum
Besitter en spetskompetens inom ett område som du aktivt vill bidra med för att utveckla undervisning och verksamhet på vår skola
För att du ska trivas och lyckas i denna roll ser vi att du är legitimerad lärare i åk 4–6.
Erfarenhet av undervisning i mindre undervisningsgrupp är meriterande.
Tjänsten är heltid 100%, önskvärt tillträde 10/8 eller enligt överenskommelse.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Hos oss får du arbeta i en utvecklingsinriktad verksamhet med engagerade kollegor, där idéer tas tillvara och där du får vara med och göra verklig skillnad – varje dag.
Läs mer om oss:https://www.huddinge.se/tomtbergaskolan
Följ oss på Instagram:https://www.instagram.com/tomtbergaskolanhuddinge/
Kontaktuppgifter/upplysningar:
Vid frågor om tjänsten, kontakta: Sofia Lautmann, Biträdande rektor 4-6sofia.lautmann@huddinge.se
Vi tillämpar löpande rekrytering och gör urval samt intervjuer under ansökningstiden.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Kommunalvägen 31 (visa karta
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141 48 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Tomtbergaskolan 1 Kontakt
Biträdande rektor åk 4-6
Sofia Lautmann sofia.lautmann@huddinge.se 08-535 306 42 Jobbnummer
9963245