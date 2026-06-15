Sektionschef Timmer och biprodukter Bravikens Sågverk
Holmen Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2026-06-15
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Ett smart och meningsfullt val
Som sektionschef på Bravikens sågverk kliver du rakt in i hjärtat av ett modernt sågverk och en högteknologisk, hållbar skogs- och trävaruindustri. Här förvandlar vi skog till smarta produkter som används över hela världen.
Om rollen och ditt ansvar som chef
I rollen som Sektionschef för Timmer och biprodukter samarbetar du tätt med övriga chefer och gruppledare från logistikavdelningen och andra avdelningar. Ni är totalt tre sektionschefer som delar på hela internlogistiken inom sågverket. Rollen innebär ansvar för säkerhet och arbetsmiljöfrågor och du har även anläggningsansvar för timmersorteringen. Du är nära verksamheten, nära människorna och nära vardagens utmaningar. Logistik hos oss handlar inte bara om att flytta timmer och virke från A till B, utan om att få hela värdekedjan att hänga ihop på ett smart, säkert och kostnadseffektivt sätt.
Personalansvar för ditt logistikteam med löpande stöd, feedback och utvecklingssamtal
Säkerställa att kompetens, bemanning och introduktion fungerar
Samarbeta nära andra chefer och funktioner på sågverket och inom koncernen
Planera och prioritera resurser, bemanning och maskiner
Vara en förebild inom säkerhet, hållbarhet och företagets värderingar
Skapar delaktighet och engagemang genom tydliga mål och uppföljning
Säkerställa kvalitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet
Följa upp nyckeltal och driva förbättringsarbete genom LEAN inom flöden och arbetssätt
Kontakt med externa intressenter som Holmen Skog och Biometria
Vara en representant i olika samarbetsforum och utvecklingsprojekt
Förankra och genomföra förändringar på ett lyhört och inkluderande sätt
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en ledare som trivs där det faktiskt händer – ute i verksamheten, nära teamet, nära flödena, och där besluten får tydlig effekt i vardagen. Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att få saker gjorda och du står stadigt när tempot går upp. Du gillar att få människor att utvecklas och växa, och vet att kultur, dialog och tydlighet är lika viktiga verktyg som siffror och data.
Erfarenhet av ledarskap inom logistik, produktion, industri eller liknande miljö
Vana att arbeta med personal, flöden och uppföljning av nyckeltal
God systemvana och intresse för digitala arbetssätt och att använda data som beslutsstöd
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
Trygg i rollen som chef, med fokus på både resultat och välmående i teamet
Intresse för hållbarhet, säkerhet och långsiktig utveckling
Kultur, värderingar och arbetssätt
Du blir en del av en kultur där mod, engagemang och ansvar inte bara står i en policy, utan syns i vardagen. Vi gillar att testa nytt, förbättra steg för steg och att dela kunskap över gränser. Balansen mellan kvalitet, säkerhet och hållbarhet är viktig, och vi är övertygade om att mångfald, jämställdhet och inkludering gör oss bättre – både som människor och som företag. Här finns stora möjligheter att påverka hur vi jobbar, både när det gäller arbetssätt, digitala lösningar och hur vi utvecklar våra flöden framåt.
Hur du ansöker
Låter det som något för dig?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering vid Bravikens sågverk, Norrköping.
Tillträde enligt överenskommelse.
Du ansöker enbart genom att bifoga ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Inget personligt brev behövs.
Ta chansen och sök direkt! Vi arbetar med ett löpande urval och tillsätter tjänsten så snart vi hittar vår nästa kollega.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Trä som bygger framtiden Holmen förädlar framtidsmaterialet trä, det enda byggmaterial som är helt förnybart. I moderna sågverk producerar vi sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Genom Martinsons Byggsystem, som är en del av Holmen, erbjuder vi kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Våra produktionsanläggningar finns i Braviken, Iggesund, Linghem, Bygdsiljum och Kroksjön, nära våra skogsinnehav i både norr och söder. Sammanlagt är vi drygt 700 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen Aktiebolag
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/
616 35 ÅBY Arbetsplats
Holmen AB Kontakt
Chef Logistik och Produktavdelningen
Gustav Ståhl gustav.stahl@holmen.com +46738393131 Jobbnummer
9963247