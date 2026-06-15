Logoped - vikariat 1 år
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Central förvaltning, Centrala elevhälsan / Logopedjobb / Ljusdal Visa alla logopedjobb i Ljusdal
2026-06-15
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Vi söker en logoped med passion för språkutveckling!
Vi letar efter dig som är utbildad logoped och som vill vara med och göra skillnad för barns och elevers språkutveckling i både förskola och grundskola.Dina arbetsuppgifter
Som logoped hos oss kommer du att:
• Stödja förskollärare och lärare i deras språkutvecklande arbete.
• Bidra med din specialistkompetens i barn- och elevhälsoteam.
• Arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att ge barn och elever bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.
• Stödja personal i kartläggningsprocessen och planering av insatser för barn med språkliga utmaningar.
• Handledning av personal.
Vi erbjuder:
• En kreativ och utvecklande arbetsmiljö.
• Tillhörighet i ett tvärprofessionellt team (specialpedagog, psykolog m.fl.)Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad logoped.
• Har erfarenhet av att arbeta med barns språkutveckling, gärna i pedagogiska miljöer.
• Är engagerad och har en god samarbetsförmåga.
• Vill bidra med din kunskap för att stärka pedagoger i deras arbete.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett 1-årsvikariat på heltid med tillträde 2026-08-17 eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under urvalsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Central förvaltning, Centrala elevhälsan Kontakt
Signhild Olsson signhild.olsson@ljusdal.se 0651761620 Jobbnummer
9963250