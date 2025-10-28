Samordnare till Assistans och Hemtjänst AB
2025-10-28
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Salem
Vi söker en strukturerad och engagerad Samordnare till vårt team inom hemtjänsten i Nyköping!
Om företaget: Assistans och Hemtjänst är en engagerad och pålitlig hemtjänstleverantör som strävar efter att ge våra kunder den bästa möjliga omsorgen i deras egna hem. Vår vision är att förbättra livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning genom högkvalitativ och personlig vård. Läs mer om oss på https://assistansochhemtjanst.se/
Om tjänsten: Som Samordnare hos oss ansvarar du för att planera, koordinera och kvalitetssäkra den dagliga verksamheten inom hemtjänsten. Du fungerar som en viktig länk mellan kunder, anhöriga och personal, och ser till att insatser utförs enligt plan. I rollen ingår även att kunna hantera akuta situationer och fatta snabba beslut när det behövs.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Planera och samordna dagliga hemtjänstinsatser
Säkerställa att omsorgen levereras enligt vårdplaner och kundernas behov
Leda, stötta och vägleda personalen i det dagliga arbetet
Fungera som kontaktperson för kunder och anhöriga
Hantera administrativa uppgifter som bemanning, schemaläggning och uppföljning
Planera och kontrollera arbetspass
Använda och snabbt sätta sig in i olika datasystem
Hjälpa kunder på plats vid behov med omsorg Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av arbete inom hemtjänst
Minst 1 års erfarenhet av samordning inom hemtjänst
Körkort och tillgång till egen bil
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Utbildning som vårdbiträde, undersköterska eller sjuksköterska
Erfarenhet av datasystem vanligt inom hemtjänst
Vi söker dig som:
Är ordningssam, noggrann och detaljorienterad
Har god planeringsförmåga och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Är lösningsorienterad och stresstålig
Har förmåga att bemöta kunder, anhöriga och kollegor på ett professionellt sätt Övrig information
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstider: Dagtid
Placering: Nyköping
Vad vi erbjuder: Vi erbjuder en stimulerande och varierad arbetsmiljö, möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling samt ett engagerat och stödjande team som värdesätter samarbete och kvalitet i allt vi gör.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Kontakt
Elias Åkerblom elias@tillvaxtnykoping.se 0737272162 Jobbnummer
9578077