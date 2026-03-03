Samordnare Systemledningsstöd till Arbetsmarknadsförvaltningen
2026-03-03
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Är du intresserad av verksamhetsutveckling och digitalisering? Som samordnare får du en roll där du stöttar arbetsmarknadsavdelningens verksamheter i övergripande processer och bidrar till fortsatt utveckling. Då kan du vara den vi söker!
Utbildnings- och jobbcenter är en del av arbetsmarknadsförvaltningen och ansvarar för Uppsala kommuns arbetsmarknadsverksamhet. Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, introduktion av nyanlända och konsumentfrågor. Vi arbetar nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Vägledande för vårt arbete är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning.
Som samordnare tillhör du enheten systemledningsstöd. I enheten arbetar samordnare, verksamhetscontroller och projektmedarbetare.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som samordnare driver och samordnar du olika processer inom arbetsmarknadsavdelningen. Du deltar aktivt i avdelningens kvalitetsarbete och bidrar till att säkerställa att verksamheten arbetar enligt gällande ramar samt uppnår fastställda mål. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat arbete i avdelningens verksamhetssystem, genomförande av utredningar, framtagande av beslutsunderlag samt utformning av rutiner och styrdokument. Du arbetar även med att säkerställa att verksamhetens processer och system följer gällande dataskyddslagstiftning.
I rollen ingår dessutom att samverka med olika aktörer, både inom och utanför kommunkoncernen.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har kandidatexamen med inriktning inom samhällsvetenskap eller likvärdig som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Goda kunskaper i svenska både skriftlig och muntligt är en förutsättning för tjänsten. Tjänsten kräver flerårig erfarenhet av att arbeta med kommunala arbetsmarknadsinsatser.
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet lifecare arbetsmarknad.
• Kunskap och erfarenhet av data skyddsförordningen (GDPR).
• Erfarenhet av utredning och framtagande av underlag.
• Erfarenhet av processledning eller samordning av uppdrag.
• Erfarenhet av att skriva med Klarspråk.
Som person är du flexibel och trivs i en föränderlig vardag där du snabbt kan anpassa både synsätt och arbetssätt. Du samarbetar lyhört och smidigt med andra. Du har lätt för att se helheter, tar hänsyn till verksamhetens övergripande mål och agerar utifrån vad som är bäst för helheten. Med en god förmåga att planera, organisera och prioritera säkerställer du struktur i arbetet och håller uppsatta tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Moa Hast, enhetschef, 018-727 18 07.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
