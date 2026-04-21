Samordnare inom hemtjänst
Att få bo kvar hemma, på sina egna villkor, är viktigt för många. Hos Bräcke hemtjänst Alingsås möter du människor i deras vardag och bidrar till att den fungerar, utifrån varje persons behov och självbestämmande. Nu söker vi två samordnare som vill ta en central roll i vår verksamhet. Vi är en del av Bräcke diakoni - en idéburen stiftelse som arbetar för ett mer medmänskligt samhälle.
Din roll
Som samordnare hos oss är du en del av helheten, från planering till genomförande av insatser. Du ser till att rätt insats utförs hos rätt person, i rätt tid, varje dag. Vår verksamhet utgår från individuella genomförandeplaner som du är med upprättar och följer upp. Du får en viktig roll i att skapa struktur, samtidigt som du är nära både kunder och kollegor i det dagliga arbetet.
Du kommer bland annat att:
Planera och samordna det dagliga arbetet
Säkerställa bemanning och hantera förändringar
Ha löpande kontakt med kunder, anhöriga och handläggare
Arbeta med genomförandeplaner - skriva, följa upp och uppdatera
Ansvara för introduktion för nya kunder och medarbetare
Arbeta i verksamhetssystem (Carefox)
Vem vi söker
Som samordnare hos oss behöver du kunna skapa struktur i en vardag som ibland förändras snabbt. Du är lyhörd i mötet med andra och samtidigt tydlig i din kommunikation och dina prioriteringar. Du tar ansvar för helheten och bidrar till att arbetet fungerar, både för kunder och kollegor. Genom ditt engagemang bidrar du till ett gott arbetsklimat och ett arbetssätt som präglas av kvalitet, samskapande och respekt.Publiceringsdatum2026-04-21Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med skyddad titel
Grundläggande omvårdnadserfarenhet inklusive social dokumentation
God datorvana och tidigare erfarenhet av planering och schemaläggning (1-2 år)
God förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet som samordnare eller planerare inom hemtjänst
Bräcke Hemtjänst Alingsås
Hos oss möter du människor där livet händer, i deras egna hem. Vi är cirka 45 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa trygghet, kontinuitet och medmänsklighet i vardagen. Vi arbetar nära varandra och planerar gemensamt, där samarbete och ansvarstagande är en självklar del av arbetet. Vi är centralt belägna och arbetar i områden med olika förutsättningar, från stadsmiljö med korta avstånd till större områden där bil används.
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Hos oss blir du del av en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen.
Hos oss får du:
Arbeta i en idéburen stiftelse där överskott återinvesteras i verksamheten
Möjlighet till delaktighet och påverkan i en organisation med korta beslutsvägar
Trygghet genom kollektivavtal, som ger tjänstepension, försäkringar, föräldralön, extra semesterdagar med ålder och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni
Bräcke Västergårdsväg 5
418 77 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Alingsås Kontakt
Verksamhetschef
Sandra Jonasson sandra.jonasson@brackediakoni.se 0322654233 Jobbnummer
9866046