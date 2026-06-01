Marketing Specialist till växande konsultbolag
Columbus Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Columbus Sweden AB i Stockholm
, Gävle
, Linköping
, Borlänge
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du göra Columbus synligt, arbeta nära affären och bidra till att våra affärsområden når framgång genom träffsäkra marknadsinsatser? Då kan detta vara rollen för dig.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som Marketing Specialist blir du en del av marknadsavdelningen som arbetar både globalt och lokalt. I rollen driver du marknadsinitiativ i Sverige med fokus på brand awareness, demand generation och lead generation i nära samarbete med våra affärsområden och säljorganisationen.
Rollen är operativ, kreativ och affärsnära, med stor möjlighet att påverka hur marknadsaktiviteter bidrar till varumärket, pipeline och affärsresultat.
Du blir en del av ett team med ansvar för att driva marknadsaktiviteter i Sverige och har nära samarbete med en liknande roll i våra övriga länder.
Dina ansvarsområden
I rollen kommer du bland annat att arbeta med att:
Planera och genomföra events (fysiska och digitala)
Driva och koordinera webinars
Arbeta med paid marketing‐aktiviteter
Ta fram, koordinera och aktivera kundcase
Bidra till demand generation och lead‐genererande kampanjer
Samarbeta tätt med interna stakeholders inom affärsområden, sälj och övrig marknadsorganisation
Följa upp och analysera resultat av genomförda aktiviteter
För att lyckas i rollen ser vi att du har
2–5 års relevant erfarenhet inom marknadsföring, gärna från B2B enterprise‐miljö och/eller tech
Dokumenterad erfarenhet av att skapa och genomföra B2B demand generation‐kampanjer
Mycket god projektlednings‐ och kommunikationsförmåga
Mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska och engelska
Ansökan och nästa steg
Hos oss kan du ansöka med din LinkedIn och/eller ditt CV och du behöver inte fylla i några långa frågeformulär. I vår rekryteringsprocess tar vi alltid referenser och genomför en bakgrundskontroll innan anställning. Har du frågor, vänd dig till mig, Alexander Tonelli. Intervjuer kommer att hållas löpande.
Efter avslutad rekryteringsprocess skickar vi en fråga om din upplevelse som kandidat. Det tar bara några sekunder att besvara frågan och hjälper oss att förbättra vår rekryteringsprocess.
Jobba på Columbus
Människorna kommer alltid först på Columbus. Vi är ett globalt konsultbolag med lokal närvaro som hjälper företag med sin digitala transformation. Vi är också en arbetsplats där du som medarbetare får utvecklas och få stöd genom tydliga och strukturerade karriärvägar.
Vår kultur bygger på tillit, samarbete, nyfikenhet och ett gemensamt engagemang för att skapa värde för våra kunder. Oavsett om du är erfaren eller precis i början av din karriär, kommer du att hitta friheten att utforska idéer, utmana det invanda och forma din egen väg hos oss.
Med över 1 500 kollegor i 10 länder kombinerar vi ett globalt perspektiv med lokal förståelse. Det som förenar oss är vår tro på att skapa en meningsfull påverkan – för våra medarbetare, våra kunder och vår resa framåt.
Let's thrive, grow, and shape the future together.
Lär känna oss
Lär känna oss genom att kolla in Columbus på Instagram och LinkedIn.
På Careereye kan nuvarande och tidigare medarbetare dela sina ofiltrerade omdömen om hur det är att arbeta hos oss. Klicka nedan för att läsa deras upplevelser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7751352-2029329". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Columbus Sweden AB
(org.nr 556817-7124), https://career.columbusglobal.com
Drottninggatan 71D (visa karta
)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Columbus Sweden, Poland, Germany & Czech Republic Jobbnummer
9940434