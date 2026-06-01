Uppdragsledare IT-förändring
Vi söker nu en uppdragsledare till ett uppdrag inom samhällsviktig IT-infrastruktur. Rollen passar dig som har erfarenhet av förändringsledning, förvaltningsnära arbete och att driva mindre IT-relaterade initiativ i miljöer med höga krav på stabilitet och tillgänglighet.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en verksamhet där ett driftskritiskt kommunikationsnät kontinuerligt utvecklas och förändras. Rollen innebär att planera, samordna och följa upp IT-relaterade förändringar på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt.
Du arbetar nära tekniska specialister, förvaltning, projektverksamhet och andra berörda parter, och bidrar även till förbättring av arbetssätt och processer inom enheten.

Dina arbetsuppgifter
Driva och leda mindre uppdrag inom enheten
Planera, genomföra och följa upp förändringsinitiativ
Leda och koordinera arbete kopplat till IT-förändringar
Säkerställa struktur, framdrift och leverans
Bidra i prioriteringsdialog med förvaltningsledare
Stödja verksamheten i införande av nya eller förändrade processer och arbetssätt
Arbeta proaktivt och lösningsorienterat tillsammans med verksamhet och intressenter
Krav för uppdraget
Obligatoriska krav
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av uppdragsledning eller projektledning inom kritisk IT-drift för telekom eller nätverk under de senaste 7 åren
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av arbete i förvaltningsorganisation under de senaste 7 åren
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av förändringshantering under de senaste 7 åren
Minst 4 års arbetslivserfarenhet av att stödja verksamheter i införande av nya eller förändrade processer och arbetssätt
Mervärdeskrav
Minst 2 års erfarenhet av telekommunikationsinfrastruktur, exempelvis optiska nät, DWDM eller fibernät
Minst 2 års erfarenhet från energibranschen
Uppdragsinformation
Omfattning: heltid
Plats: Sundbyberg
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780)

Jobbnummer
9940435