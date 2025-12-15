Samordnare för sociala system
2025-12-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för vår stadsdelsförvaltnings övergripande ekonomiarbete och samordning av budget, bokslut och uppföljning.
Vi ansvarar även för upphandling, ILS-samordning och samordning av bland annat sociala system.
Som medarbetare på avdelningen blir du en del av ett engagerat team på 14 medarbetare. Vi värdesätter samarbete, utveckling och ansvar för att skapa en positiv och effektiv arbetsmiljö. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens och engagemang, samtidigt som du ges utrymme att växa och utvecklas i en öppen och stödjande arbetskultur. Vi tror på att ha roligt på jobbet - vi skrattar mycket tillsammans och skapar en arbetsplats där trivsel och gemenskap står i fokus!
"Jag har hög tillit till mina medarbetare och förväntar mig att de tar ett stort eget ansvar. Genom dialog och regelbundna avstämningsmöten arbetar vi i en gemensam riktning. Jag tror också på ett bättre resultat när vi trivs och mår bra på arbetsplatsen."- Alex Baena, ekonomichef.
Vi erbjuder
Vi erbjuder flexibel arbetstid för en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi värnar om din hälsa och välmående genom generösa friskvårdsförmåner samt möjligheten att arbeta hemifrån när arbetsuppgifterna tillåter. Hos oss får du bra förutsättningarna för att trivas!
Läs mer här om Stockholms stads förmåner här.
Din roll
Sociala system är ett samlingsnamn för de olika system som stödjer Stockholms stads verksamheter inom socialtjänst, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
Som samordnare för Sociala system stöttar du användare av sociala system både för myndighet- och utförarsidan såväl internt inom förvaltningen som externt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Användarstöd, ansvara för behörighetsrutiner, hålla utbildningar, felsökning, felanmälan, registervård och uppdatering av utförarkatalogen.
Ta fram statistik från Sociala system och rapportsystemet Beslutsstöd.
Till viss del samverka med avdelningen kring frågor om debiteringsunderlag och transaktioner som görs från underlag i Paraplysystemet, som används inom socialtjänsten.
Du kommer att vara en viktig kontaktperson gentemot stadsdelsförvaltningar och olika verksamheter för att samordna och förankra behov av systemutveckling. Detta kan innebära att informera och utbilda berörda i stadsdelsförvaltningen om kommande systemförändringar.
Sociala system befinner sig i en utvecklingsfas och inom de närmsta åren kommer en omfattande utveckling och uppgradering av systemen att genomföras i hela staden. I detta arbete kan du bli central när det gäller implementering av den nya utvecklingen i systemen samt att fungera som en länk mellan vår ledningsgrupp, enhetschefer och systemets användare.
Avslutningsvis bidrar du med din kompetens för att stärka stadsdelsförvaltningens arbete med att förebygga välfärdsbrott. Du kommer även att genomföra internkontroller, utredningar samt bistå med övrig administrativt stöd.
Din kompetens och erfarenhet
För den här rollen krävs det att du har:
en universitets- eller högskoleexamen inom ett för tjänsten relevant område, exempelvis samhällsvetenskapligt program
aktuell erfarenhet av att arbeta i Stockholm stads Sociala system, meriterande i rollen som biståndshandläggare eller socialsekreterare
kunskap för hur regelverk samt styr- och stöddokument påverkar systemens utformning och praktiska tillämpning
god kännedom om verksamhetsprocesser, exempelvis hur handläggning, dokumentation och ärendeflöden fungerar i teorin och praktiken
goda kunskaper i Officepaketet, synnerligen Powerpoint
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med användarstöd för system.
För att trivas i rollen behöver du vara serviceinriktad och ha en god samarbetsförmåga eftersom du kommer ha många kontaktytor att stötta och samverka med. Du är självgående då det förväntas att du driver arbetet framåt och utvecklingsinriktad för att utveckla arbetssätten i systemen. Avslutningsvis är du pedagogisk då du kommer att medverka i informations- och utbildningsinsatser.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt svenska CV. Efter sista ansökningsdag går vi igenom ansökningarna. Tester som en del av bedömning kan tillkomma. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
