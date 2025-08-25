Samhällsutvecklare/Projektledare
2025-08-25
Det händer mycket positivt i Piteå. Fler bostäder ska byggas, företag ska växa och nyetableringar ske, samtidigt som stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt pågår.
Utöver detta planeras byggandet av Norrbotniabanan, vilket kommer att skapa stora möjligheter för utvecklingen av Piteå som stad.
Är du en erfaren och driven projektledare, redo för nya utmaningar och vill vara med och bygga framtidens Piteå?
Arbetsuppgifter
Som samhällsutvecklare/projektledare är Du med och utformar vårt framtida Piteå.
Du leder och ansvarar för olika typer av uppdrag för att driva Piteås utveckling framåt såsom exempelvis framtagande av översiktsplaner och olika stadsutvecklingsprojekt från tidig idé till genomförande. Arbetet sker i enlighet med fastställda kvalitets, ekonomi och tidsramar.
Samarbete och dialog är avgörande i din roll. Du kommer ha många kontaktytor och föra dialog med fastighetsägare, exploatörer, konsulter och myndigheter, samtidigt som du samarbetar tätt med andra funktioner inom kommunen.
Kvalifikationer
Du har några års erfarenhet av projektledning samt akademisk examen med inriktning mot samhällsbyggnad eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter så som arbete med översiktsplanering och projektledning inom samhällsbyggnadssektorn, gärna inom politiskt styrda organisationer.
Du är självgående och trivs med att ta ansvar och driva projekt framåt.
Din personlighet sprider positiv energi, du har ett lösningsorienterat arbetssätt - du ser möjligheter, bidrar med nya perspektiv och har förmågan att hitta vägar framåt i komplexa frågor. I och med att tjänsten innebär avvägningar mellan olika intressen är god analytisk förmåga en förutsättning.
Du behöver goda kunskaper i att uttrycka dig muntligt och skriftligt.
Det är en fördel om du har B-körkort.
Mer om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30.
Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Månadslön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Piteå kommun
Piteå Kommun
Niclas Brännström niclas.brannstrom@pitea.se 0911-697182
