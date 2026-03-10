Samhällsutvecklare
2026-03-10
Vill du vara med och utveckla en kommun med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka? Vi stärker nu upp vår avdelning för samhällsplanering, näringsliv, turism, plan- och exploatering med ytterligare kompetens och energi.
Vi i Gullspångs kommun har under flera år arbetat målmedvetet med att ta vara på vår stora potential - något som också gett tydliga resultat. Vi är stolta över att ha blivit utsedda till årets raket i Svenskt Näringslivs ranking, tagit fram ny etableringsmark, skapat förutsättningar för nyetableringar längs E20 i Hova och kommit nära byggstart av en pappersfabrik i Otterbäcken. Även hamnen i kommunen står inför en spännande utveckling med potential att växa och fördubbla sin godshantering.
Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta driva den här utvecklingen - och skapa ännu fler mervärden för invånare, företag och besökare.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Att arbeta i en mindre kommun innebär en spännande bredd i uppdraget. Rollen kräver flexibilitet, nyfikenhet och en vilja att växla mellan strategiska frågor och operativa insatser. Här får du samarbeta nära kollegor, chefer, politisk ledning och externa aktörer samtidigt som du även arbetar självständigt och tar egna initiativ.
Hos oss är inget uppdrag för stort eller för litet, och möjligheten att påverka är stor.
Tjänsten innefattar exempelvis;
* Samhällsutveckling (stort som smått)
* Stöd i näringslivsarbetet
* Stimulera till inflyttning och nybyggnation
* Stöd i planarbete
* Ha god samverkan och agera stöd till kommunalt bostadsbolag
* Svara på remisser och skriva yttranden
* Hållbarhet och miljö
* Söka externa medel för att växla upp olika projekt
* Driva projekt
Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp bestående av tre kollegor och i vissa fall i en större grupp där även kommunikation, folkhälsa, säkerhet och kansli ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och erfaren i din profession, med en naturlig förmåga att skapa och stärka relationer och samverkan. Du är öppen för samarbete såväl inom den egna verksamheten som över kommungränser och trivs i arbetet med strategiska frågor. Samtidigt har du lätt för att, både självständigt och tillsammans med andra, omsätta planer till konkreta resultat.
Du är prestigelös, tar ansvar för att bidra till ett gott arbetsklimat och känner dig bekväm med att arbeta i
enlighet med kommunens värdegrund.
Vi tror att du har:
* Relevant utbildning
* Erfarenhet av offentligt arbete med fördel inom samhällsplanering
* Kunna leda processer utan att vara chef
* Viss kunskap om kommunal styrning
* Intresse och kunskap att se möjligheter kring verksamhetsutveckling i en digital tid
* Kommunikativa kunskaper
Vi erbjuder
* Ett utvecklande och stimulerande uppdrag
* Möjligheten att arbeta i olika team i stora och små frågor
* Närhet till beslutsfattare och korta beslutsvägar
* Ett engagerat kompetent team och en organisation med stark vilja att göra Gullspång till en allt bättre plats
* Möjlighet att påverka samhällsutvecklingen
* Ett mycket gott arbetsklimat där den senaste medarbetarundersökningen visar mycket goda siffror och hög nöjdhet bland vår medarbetare.
* Möjligheten till visst distansarbete
*
Placering
Tjänsten har sin utgångspunkt i kommunhuset i Hova. Vår samordnande samhällsplanerare/näringslivsutvecklare blir din närmaste kontaktperson. Organisatoriskt rapporterar du direkt till kommundirektören.
ÖVRIGT
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar.
Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
Är du nyfiken på att leva och bo i Gullspångs kommun kan du ta del av mer information och invånarnas berättelse på www.gullspangnasta.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gullspångs kommun
(org.nr 212000-1637) Arbetsplats
Gullspångs kommun Ledningsverksamhet Kontakt
Kommundirektör
Kommundirektör
Mats Öman mats.oman@gullspang.se 0551-362 87
9786459