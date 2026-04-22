Samhällsbyggnadschef
Vingåkers kommun / Chefsjobb / Vingåker Visa alla chefsjobb i Vingåker
2026-04-22
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vingåkers kommun i Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden. Vingåker har det mindre samhällets alla fördelar och det är nära mellan kommunen, invånarna, företagarna och föreningslivet. Även inom organisationen är det nära mellan tjänstemän och
den politiska ledningen, vilket gör det enklare att se helheten och fatta beslut utifrån den. På 1-1,5 timme når man 7 av de 20 största städerna i Sverige, vilket underlättar samverkan. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, med bra anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. En viktig grund i vårt arbete är våra värdeord våga, ansvar, respekt och stolt.
Varmt välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Som förvaltningschef för samhällsbyggnadsområdet är du en viktig motor i både drift och utveckling av kommunen.
Ansvarsområdet är brett och innefattar bland annat fysisk planering, landsbygdsutveckling, trafikfrågor, bygglov, mark- och exploateringsfrågor, miljö- och livsmedelstillsyn, kart- och mätverksamhet, mat & måltider och teknisk verksamhet. Sedan 1 januari i år ingår också badhus, fritidsgård, turism och friluftsliv. Samhällsbyggnadsområdet är dessutom centralt i vårt arbete för hållbar tillväxt, både för fler invånare och näringslivet, och för vår satsning på att bli Sveriges smartaste landsbygd, där digitalisering är en viktig del.
Ansvarsområdet är indelat i fem verksamhetsområden:
1. Samhällsplanering
2. Bygg- och miljö
3. Tekniska
4. Mat- & Måltider
5. Turism
Som förvaltningschef har du ansvar för personal, budget och verksamhet. Till din hjälp har du fyra enhetschefer.
I den politiska organisationen ligger verksamheten under Samhällsbyggnadsnämnden.

Kvalifikationer
Som samhällsbyggnadschef behöver du vara en visionär som levererar. Med det menar vi att du behöver kunna se vad vi med djärvhet kan skapa men du behöver också ha förmåga att se till att det blir gjort. Du behöver ha mycket god förmåga att arbeta både strategiskt och operativt och du behöver kunna driva ett brett spektrum av frågor samtidigt. Det är viktigt att ditt grundläggande sätt att arbeta är utifrån-och-in med hög ambition av god service och bemötande, både i utveckling och daglig drift, eftersom det är många både i och utanför kommunen som är beroende av förvaltningens arbete.
Du har erfarenhet från ledande chefsbefattning i offentlig verksamhet med tydlig politisk styrning och med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Du har varit chef över andra chefer. Du har god förmåga att skriva officiella dokument.
När det gäller sakkunskap är som framgår ovan området brett och innehåller en rad olika kompetenser. Kanske har du inte kunskap och erfarenhet från alla dessa områden men du bör ha din bakgrund inom något eller några av dem och vi vill att du är tydlig i din ansökan om vilka delar du behärskar respektive vilka som är mer nya för dig.
Du har som ledare i grunden ett coachande förhållningssätt men också förmåga att fatta beslut när det krävs. Du arbetar med god framförhållning där det går och har samtidigt förmåga att agera snabbt när förutsättningarna förändras. Du arbetar utifrån en helhetssyn och en väl utvecklad förmåga att prioritera. Du är en driven, kreativ och entusiasmerande ledare.
Förväntningarna på samhällsbyggnadschefen kommer från många håll och vi ser därför att du trivs i en utåtriktad roll och har förmåga att kommunicera, skapa engagemang och stå för den verksamhet du leder.
Vi har hög ambition när det gäller samtalsklimat och som hög chef förväntas du vara ett föredöme i det, liksom i att leva upp till vår värdegrund.
Din utbildningsbakgrund är en akademisk examen inom ett relevant arbetsområde eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/39".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Vingåkers kommun
(org.nr 212000-0308)
Parkvägen 8 (visa karta
)
643 80 VINGÅKER

Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0151-19100
9868529