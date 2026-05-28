Samarbetskyrkopräst
Lycksele församling ligger i hjärtat av Södra Lappland. EFS-föreningen ansvarar för församlingens verksamhet i Norrängskyrkan. I arbetslaget ingår, förutom präst, musiker, EFS-konsulent, församlingsassistent och församlingspedagog. Förutom anställda finns också ideella medarbetare i alla kyrkans verksamheter. Engagemanget från ideella har en central roll och kyrkan strävar efter att vara en öppen kyrka för människor i närområdet.
Norrängskyrkan har stort fokus på barn och ungdomar genom bland annat de mycket uppskattade barn/ungdomskörerna; Soul Kids, Soul Children och Soul Teens. Varje vecka samlas ca 90 sångglada barn och ungdomar!
I kyrkan firas regelbundet gudstjänster och det finns uppskattade mötesplatser i form av Liten och stor, dagledigfika och samtalskvällar om tro och liv.
Vi söker dig som
är prästvigd för tjänst inom Svenska kyrkan eller EFS, har god kännedom om EFS, ser fram emot att vara med och forma gudstjänster och olika mötesplatser, har en god social förmåga och en längtan att nå nya människor i alla delar av livet. För att trivas med arbetet behöver du vara bekväm med att leda såväl anställda som ideella medarbetare och ha en förmåga att uppmuntra och inspirera. I arbetet ingår gudstjänster och kyrkliga handlingar, arbete med barn och ungdomar, samtalsgrupper, finnas med i EFS-styrelsemöten och samarbetskommittén.
En fin plats att leva på
I Lycksele församling har vi nära till naturen och här finns det ett flertal idrottsföreningar, skolor och ett brett utbud av friluftsaktiviteter. Det finns goda jakt- och fiskeområden. Norrängskyrkan är belägen i bostadsområdet Norräng i Lycksele; nära till skogen, älven, discgolfbanan, gymmet, golfbanan, affären, skolan och förskolan.
Varmt välkommen med dina frågor eller ansökan!
Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista sökdatum är den 4 maj 2026 men rekryteringsprocessen kan slutföras tidigare.
Sedvanliga ansökningshandlingar skickas till:
Södra Lapplands pastorat, Storgatan 51 912 32 Lycksele
eller:sodra.lapplands.pastorat@svenskakyrkan.se
För mer information
Gunilla Jonsson, ordförande i EFS-föreningen 070-251 96 88
Bettina Radler, komminister/ arbetsledare Lycksele församling 0950-276 63
KyrkA susanna.soderstrom@svenskakyrkan.se
Vision asa.widmark@svenskakyrkan.se
SSR Daniel.gronberg@akademssr.se
