Säljledare Färsk fisk

Stormarknaden i Gnista AB / Butikssäljarjobb / Uppsala
2026-01-06


Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stormarknaden i Gnista AB i Uppsala

Säljledare Färsk Fisk - ICA Maxi Gnista

I vår stora, moderna och gnistrande stormarknad skapar vårt team på cirka 150 medarbetare varje dag en shoppingupplevelse som bygger på matglädje, service och kvalitet. Nu söker vi en Säljledare Färsk Fisk som vill vara med och utveckla en av butikens mest inspirerande avdelningar där doften av hav, kunskap om råvaran och ett varmt kundmöte står i centrum.

Om rollen

Som säljledare för färsk fisk är du navet i avdelningen. Du leder med exempel, tar ansvar för affären och ser till att varje kund lämnar disken lite gladare än när de kom. Du har resultat- och driftansvar för ditt område och arbetar nära både ditt team och övriga färskvaror (kött, chark, ost & deli). Det här är en roll för dig som vill kombinera hantverk, kommersialitet och service i praktiken.

Ditt uppdrag i korthet
-Driva försäljning, lönsamhet och kvalitet i fiskdisken
-Skapa en inspirerande, fräsch och välfylld avdelning - varje dag
-Arbeta aktivt med sortiment, säsong, nyheter och kampanjer
-Säkerställa rutiner kring beställningar, svinn, hygien och egenkontroll
-Vara en närvarande ledare i vardagen som får andra att växa
-Bidra till helheten på Maxi "allt under ett tak" ska kännas även i fiskdisken

Vem vi tror att du är

Du har jobbat några år med färsk fisk, deli, kök eller liknande, och känner att det är dags att ta mer ansvar. Du gillar tempo, människor och försäljning.

Du:
-Har ett genuint matintresse och bryr dig om råvaror på riktigt
-Brinner för service och kundmöten
-Är strukturerad, driven och trygg i att fatta beslut
-Trivs med ansvar för resultat, inköp och planering
-Vill utvecklas som ledare och bygga ett starkt team

Varför Maxi Gnista?

Här får du:
-En tydlig roll med mandat och förtroende
-Ett sammanhang där engagemang och entreprenörskap uppskattas
-Möjlighet att utvecklas - både i rollen och vidare på Gnista
-Kollegor som bryr sig på en kul, pulserande arbetsplats

Publiceringsdatum
2026-01-06

Om tjänsten
-Tillsvidareanställning, 30 h/vecka
-Arbete med varierande tider ink varannan helg samt vid högtider förekommer.
-Lön enligt avtal + ansvarstillägg

Frågor om tjänsten? Kontakta färskvaruchef David Samuelsson, 018-888 86 20
Ansökningar behandlas löpande så vänta inte med din ansökan.

Vill du jobba med mat som känns, service som märks och ansvar som betyder något? Då är det här din nästa utmaning.

Välkommen till Maxi Gnista.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stormarknaden i Gnista AB (org.nr 556814-9842), https://www.maxignistauppsala.se

Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Gnista Uppsala

Jobbnummer
9670092

Prenumerera på jobb från Stormarknaden i Gnista AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stormarknaden i Gnista AB: