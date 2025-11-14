Säljledare
Secorra Security Group Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Secorra Security Group Sweden AB i Stockholm
Är du vår nye säljledare?
Till vårt nya kontor strax söder om Stockholm city söker vi nu en duktig säljledare.
Vi är övertygade om att du själv är en duktig företagssäljare och att du har erfarenhet av att leda andra. Hos oss svarar du direkt mot försäljningschef och har en egen kontorsbudget.
Vi arbetar med inbrottsskydd, passagesystem, brandskydd, utrymningsvägar och tillhörande produkter. Har du arbetat med liknande tidigare kan det vara meriterande. Skriv till oss och skryt.
Vi internutbildar dig, så att du kan lära andra.
Vi ser fram emot ett personligt brev och CV. Glöm inte att ange dina löneanspråk. Du behöver ha körkort B för att kunna utföra arbetet.
Anställning sker direkt när vi har träffat rätt person så skicka in din ansökan direkt.
Väl mött! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: ansokan@secorra.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan säljledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Secorra Security Group Sweden AB
(org.nr 559473-3379) Jobbnummer
9606399