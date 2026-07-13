Säljkoordinator - Tekniska Utbildningar
ABB AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2026-07-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABB AB i Västerås
, Eskilstuna
, Sollentuna
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare – och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till: Technical Training Manager.
Roll och ansvarsområden
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du kombinerar kundkontakt, koordinering och försäljning?
Vi söker en säljkoordinator som vill vara med och utveckla vår affär inom tekniska utbildningar. I rollen blir du en central länk mellan kunder, tekniska instruktörer och interna samarbetspartners, med ansvar för att driva kundförfrågningar vidare till bokad utbildning och genomförd affär. Det är därför viktigt att du trivs i en koordinerande roll där struktur, service och affärsmässighet går hand i hand.
Som säljkoordinator ansvarar du för att hantera kundförfrågningar, ta fram offerter, följa upp ordrar och säkerställa en professionell och effektiv kunddialog genom hela processen. Du arbetar nära verksamheten för att matcha kundens behov med rätt utbildningslösning – från öppna kurser till företagsanpassade utbildningsupplägg.
Dina arbetsuppgifter i korthet:
Hantera förfrågningar, offerter, avtal, order och administration kopplat till utbildningsaffären
Ha löpande kontakt med interna och externa kunder, främst via telefon, MS Teams och e-post, och vägleda dem till rätt utbildningslösning
Samordna utbildningstillfällen tillsammans med tekniska instruktörer och andra interna funktioner
Följa upp prisnivåer, lönsamhet och affärsutfall samt bidra med underlag till prognoser och planering
Stötta utvecklingen av arbetssätt, försäljningsprocesser och nya affärsmöjligheter inom utbildningsområdet
Arbeta i relevanta system och verktyg, exempelvis Office 365, SAP och SalesforcePubliceringsdatum2026-07-13Bakgrund
Akademisk utbildning inom teknik, industriell ekonomi eller företagsekonomi, gärna kompletterad med intresse för försäljning och kundrelationer.
Erfarenhet av försäljning, innesälj, kundservice eller säljstöd i en B2B-miljö
God administrativ förmåga och vana att arbeta i affärs- och CRM-system
Förmåga att strukturera, planera, prioritera och följa upp flera parallella aktiviteter
Meriterande med erfarenhet av tekniska produkter, tjänster eller utbildningar
För att lyckas i rollen tror vi att du är självgående, relationsskapande och lösningsorienterad.
Du gillar att skapa ordning och framdrift, samtidigt som du har ett genuint intresse för att förstå kundens behov och bidra till en bra affär.
Du är prestigelös, samarbetsinriktad och trivs i en roll där du får kombinera administration med kunddialog och koordinering.
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det här erbjuder vi dig
Vi uppmuntrar dig till att ta initiativ, våga utmana idéer och driva ditt arbete framåt. Här växer du genom meningsfullt arbete och livslångt lärande, där vi stöttar dig längs vägen. Varje idé du delar och varje steg du tar bidrar till något större.
Mer om oss
ABB tillhandahåller ett omfattande utbud av integrerade automations-, el- och digitala system och tjänster för kunder inom process-, hybrid- och sjöfartsindustrin. Dessa erbjudanden, i kombination med djup domänkunskap inom varje slutmarknad, bidrar till att optimera produktivitet, energieffektivitet, hållbarhet och säkerhet för industriella processer och verksamheter.
Rekryterande chef: Magnus Andersson: +46 72 534 47 26. Union representatives - Sveriges Ingenjörer: Torbjörn Eriksson, +46 702 08 99 50; Ledarna: Leif Öhrberg, +46 724 64 40 16; Unionen: Tony Johansson, +46 730 66 99 06.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser. Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Sista ansökningsdag är 9 Augusti. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Bli en av oss. Var med i teamet där framsteg sker, industrier förändras och ditt arbete formar världen. Run what Runs the world.
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
Är du redo att göra skillnad?
Ansök idag eller besök https://www.abb.com
för att lära dig mer om hur våra lösningar påverkar hela världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), https://careers.abb/sweden/se/home
Ängsgärdsgatan 6 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Ängsgärdet Jobbnummer
10001035