Säljcoach till Lendo

Har du erfarenhet av försäljning och drivs av att utveckla andra att bli vassare säljare? Kul då ska du läsa vidare. Det här är rollen för dig som brinner för säljmetodik, gillar att vara nära affären och motiveras av att se andra lyckas. Du kliver in i en organisation med högt tempo, tydliga mål och stort fokus på kvalitet och prestation!
Information om företaget
Lendo är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster för lån och krediter och hjälper varje år tusentals privatpersoner att fatta smartare ekonomiska beslut. Företaget är en del av Schibsted-koncernen och präglas av en stark digital kultur, affärsdriv och ständig utveckling. Hos Lendo möts du av engagerade kollegor, tydligt resultatfokus och en modern arbetsmiljö där idéer och förbättringar uppmuntras. Här kombineras stabilitet med entreprenörsanda och höga ambitioner framåt.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Lendo en Säljcoach. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Lendo.
I rollen som Säljcoach arbetar du nära Lendos säljteam inom Customer Relations med fokus på bolagets mest affärskritiska produkt. Du sitter på Lendos kontor och samarbetar tätt med två teamchefer och deras team, som totalt omfattar cirka 30 säljare. Rollen innebär inget personalansvar men du har ett tydligt mandat att påverka arbetssätt, kvalitet och prestation i det dagliga säljarbetet.
Ditt uppdrag är att höja kvalitet, träffsäkerhet och affärsmässighet i försäljningen genom kontinuerlig coaching, uppföljning och utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Coacha säljare individuellt och i grupp med fokus på beteenden och resultat
Säkerställa att säljmetodik och arbetssätt följs och utvecklas
Följa upp prestation, analysera data och ta fram förbättringsplaner
Ansvara för onboarding och snabb utveckling av nya säljare
Arbeta med kompetenshöjning inom sälj, produkt och kunddialog
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning
Har god kunskap inom säljmetodik och hur den omsätts i praktiken
Är van vid att arbeta resultatorienterat och följa upp prestation över tid
Har du erfarenhet från coachande roller i en prestationsdriven säljorganisation ser vi det som väldigt positivt
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Lendo. Du är affärsdriven och motiveras av tydliga mål och mätbara resultat, vilket är centralt i en roll med direkt påverkan på försäljningen. Du är trygg i din kommunikation och har lätt för att ge tydlig, konstruktiv feedback som skapar utveckling hos andra. Samtidigt är du analytisk och strukturerad, vilket gör att du kan identifiera mönster i prestation och sätta in rätt insatser där de gör störst skillnad.
