Säljchef Livs Uppsala Gränby
City Gross Sverige AB / Chefsjobb / Uppsala
2026-01-20
Befattning: Säljchef livs City Gross Gränby
Älskar du mat och är redo för en karriär där människan står i centrum? På City Gross handlar allt vi gör om att hjälpa och inspirera våra kunder till en godare vardag. Vårt hjärta klappar lite extra för färskvaror och vi tror på människor. Vi tror vi blir bättre när vi har olika bakgrunder och erfarenheter. Oavsett om du frontar nyskördade grönsaker, styckar en perfekt köttbit, ser till att hyllorna alltid är välfyllda eller att vi har kampanjer som passar våra kunders behov, så är alla här av en enda anledning: att skapa en grym kundupplevelse.
Om jobbet
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning på 40 timmar i veckan, provanställning tillämpas.
Tillträde: 2026-02-09 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Tidig morgon, dagtid, samt vissa kvällar och helger förekommer som en naturlig del i arbetet.
Vad kommer du att göra?
Varje dag bjuder på ett högt tempo och nya utmaningar, men några av dina huvuduppgifter är:
Ansvara för att planera, leda och utveckla avdelningarna inom ditt ansvarsområde - såväl strategiskt som operativt. Till din hjälp har du teamledare och en grupp duktiga butiksmedarbetare, som du också har personalansvar för.
Ansvara för daglig drift, bemanning, att optimera sälj- och lönsamhet inom området Livs samt aktivt arbeta med säljstyrning/säljplanering, svinn och egenkontroll.
Skapa och utveckla rutiner i det dagliga arbetet samt utveckla medarbetare och avdelningar inom ditt område.
Tillsammans med dina medarbetare driva avdelningarna och utveckla verksamheten och medarbetarna mot uppsatta mål.
Säkerställa en trivsam, effektiv och säljande arbetsmiljö.
Du ingår i butikens ledningsgrupp och rapporterar till Butikschefen.
Vem är du?
Du är duktig på att skapa och utveckla team, är kommunikativ och tydlig. Du har ett coachande förhållningssätt vilket innebär att du delegerar, ger feedback och följer upp arbetet.
Du starkt resultatorienterad och jobbar effektivt med att optimera avdelningens resultat och nå uppsatta mål.
Har en förmåga att inspirera, motivera och engagera medarbetarna för att skapa ett positivt arbetsklimat och en kundupplevelse som överträffar förväntningarna.
Tar dig an din roll i ledningsgruppen med stort ansvar och kan kombinera det operativa butiksarbetet med att aktivt bidra i de strategiska utvecklingsfrågorna.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, inte minst vad gäller din förmåga att inspirera och engagera medarbetarna för att skapa ett positivt arbetsklimat.
Vi tror att du:
Har en gymnasieutbildning, samt behärskar svenska i tal och skrift. Eftersom våra kunder talar fler språk än så är det fantastiskt om du också gör det.
Har en flerårig erfarenhet inom detaljhandel, gärna i ledande befattning.
Har du tidigare erfarenhet i ledande befattning eller från annan roll med personalansvar, butiksekonomi, försäljningsansvar, bemanning och schemaläggning är detta meriterande.
Har goda kunskaper inom området Livs/kolonial.
Är relationsskapande och handlingskraftig med stort intresse för kundservice, människor och dagligvaror.
Vad får du?
Trygga villkor - Vi har kollektivavtal med Handels och Unionen.
Prisvärd matkasse - Du får personalrabatt på allt från lyxiga helgmiddagar till snabbfixade vardagsräddare.
Föräldraledighet med extra trygghet - vi erbjuder förstärkt föräldrapenning enligt kollektivavtal så att du kan njuta av din nya familjemedlem lite extra.
Friskare och piggare kropp och knopp - Vi bryr oss om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag, så att du kan hålla igång på det sätt som passar dig bäst.
Karriärmöjligheter på riktigt - Hos oss finns chans att växa! Många av våra butikschefer började precis där du är nu.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Nedzib Mustajbegovic, 0722466855. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-01-21. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
City Gross Sverige AB
Takpannegatan 21
754 60 UPPSALA
City Gross Gränby
9695379