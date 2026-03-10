Säljare, vikariat 20 h - X:-tra Vårgårda
2026-03-10
Vi söker dig som vill vara med på X:-tras spännande resa över Sverige. Vi är en svensk butikskedja som lanserade vår första butik 2020 och idag finns på ett antal platser över landet. I våra rymliga butiker hittar våra kunder allt som behövs för både vardag och fest. Alltid till ett schysst pris. Nära. Så att det är enkelt att spara både tid och pengar.
Att X:-tra är en del av Coop innebär att våra butiker ägs och drivs av enskilda kooperativa föreningar runt om i landet och varumärket ägs av Kooperativa förbundet. Coops storlek och förhandlingskraft bidrar till våra schyssta priser och riktigt bra klipp och kampanjer i våra butiker varje vecka.
Att vi tror på och trivs med det vi gör samt vår omtanke om varje enskild kund är nyckeln till framgång enligt oss. Tycker du att det låter intressant och vill jobba som säljare hos oss med varierande arbetsuppgifter såsom försäljning, varuplock, exponering och kassaarbete?
Varmt välkommen med din ansökan.
Dina arbetsuppgifter innebär också att:
- Se till att hyllor alltid är frontade och väl påfyllda
- Se till att alla varor har prisskyltar på hyllorna
- Skylta om i butiken
- Hantera reklamationer och klagomål enligt gällande riktlinjer och på ett professionellt sätt
- Hålla ordning inne i butiken så att allt är välstädat
Tjänsten är ett vikariat på 20 h/vecka under 6 månader, med god chans till förlängning, med tillträde enligt överenskommelse. Vi har öppet när våra kunder vill handla, därmed kan arbetstiderna variera - dag, kväll & helg.
- Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning är meriterande
- Erfarenhet och kompetens inom serviceyrken är meriterande
- Flerspråkig och erfarenhet/intresse av olika kulturer är meriterande
- 18år fyllda är ett krav då du ska kunna ansvara för kassa
Det är betydelsefullt att du har ett genuint intresse för mat, service och försäljning. Du trivs med att arbeta i grupp och bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat. Vidare gillar du att arbeta i ett högt tempo och kan hantera stressiga miljöer.
Butikschef Åsa Bernhardtz
Telefonnummer: 010-746 31 51
Mail: vargarda.bc@coopvast.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
X:-tra är en svensk butikskedja som finns på ett antal platser över landet. Hos oss hittar du allt det där du behöver för både vardag och helg - från frukostfil och köttbullar till barnmat och blöjor, frukt och snacks, kött, fisk och mycket mer. Alltid till ett schysst pris. Våra butiker är rymliga och lätta att hitta i. Och finns nära dig. På så vis spar du både tid och pengar.
Att X:-tra är en del av Coop innebär att våra butiker ägs och drivs av enskilda
kooperativa föreningar runt om i landet och varumärket ägs av Kooperativa förbundet.
Våra butiker är mindre och har lite kortare öppettider än Coop men i gengäld har vi satsat på att alltid ha schyssta priser på sådant som du behöver varje dag. Och på att finnas nära dig. Coops storlek och förhandlingskraft bidrar också till våra schyssta priser och riktigt bra klipp och kampanjer i butiken varje vecka. Ersättning
