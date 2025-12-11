Säljare till Verdis
Brinner du för kundrelationer, hållbara lösningar och affärer som gör skillnad? Är du dessutom en engagerad person med känsla för service och struktur? Då kan du vara den säljare vi just nu söker till Verdis.
Verdis är en ledande aktör inom avfalls- och återvinningsbranschen. Vi levererar högkvalitativa tjänster till kommuner, företag och privatpersoner - alltid med fokus på miljö, kvalitet och hållbar utveckling.
Vår vision är att vara ett företag som arbetar effektivt och med kompetens i alla led, och som alltid möter våra kunder på ett professionellt och engagerat sätt.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som säljare hos Verdis har du en nyckelroll i att driva företagets tillväxt och utveckla våra kundrelationer. Du arbetar brett mot både företagskunder och privatkunder och säljer våra tjänster inom avfallshantering, containerlösningar och servicetjänster. Rollen är både strategisk och operativ och du hanterar hela säljcykeln - från första kontakt till avslut. I rollen samarbetar du tätt med andra delar av organisationen, framför allt med drift och kundtjänst.
Dina huvudsakliga ansvarsområden som säljare är:
- Aktiv prospektering och uppsökande försäljning
- Hantera hela säljprocessen från första kontakt till avslut
- Utveckla befintliga kundrelationer och skapa merförsäljning
- Samverka med den operativa verksamheten för att säkra leverans och kvalitet
- Delta i marknadsaktiviteter, kampanjer och mässor
- Rapportera och följa upp försäljningsresultat mot uppsatta mål
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en relationsskapande och måldriven person som motiveras av att se resultat. Du är driven, nyfiken och lösningsorienterad, med förmågan att kombinera tålamod med fokus och målmedvetenhet. Du trivs med ansvar, är flexibel och följer upp dina resultat - från kundmöte till offert och avslut.
Vi letar efter dig som har:
- Dokumenterad erfarenhet av direktförsäljning (B2B eller B2C)
- God kommunikativ förmåga och en serviceinriktad attityd
- Vana att arbeta strukturerat och självständigt mot tydliga mål
- God systemvana och trygghet i digitala verktyg
- Minst gymnasiekompetens, gärna med vidareutbildning inom exempelvis ekonomi, teknik eller projektledning
- B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från avfalls-, miljö- eller återvinningsbranschen och är van vid att sälja tjänster och lösningar snarare än produkter. Har du dessutom arbetat med fältförsäljning, enklare upphandlingar, logistik eller har kunskap om hållbarhet och cirkulär ekonomi ses det som ett stort plus.
Vi erbjuder
- Fast grundlön + provision
- Tjänstebil (förmånsbil)
- Ett stimulerande arbete i en växande organisation
- Möjlighet att påverka och utveckla vår försäljning
- Stöd, utbildning och stora möjligheter att växa i rollenÖvrig information
Startdatum: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning: Heltid
Placering: Upplands Väsby, med kundbesök i närområdet
Är du en målmedveten säljare som vill bidra till en mer hållbar framtid? Skicka in din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansök via vår hemsida på verdis.se/bli-en-av-oss/lediga-jobb. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss på ansokan@verdis.se
.
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
