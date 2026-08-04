Säljare till varuhus
Bauhaus & Co Kommanditbolag / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bauhaus & Co Kommanditbolag i Umeå
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljare på BAUHAUS är du en nyckelspelare och ansiktet utåt mot våra kunder. Du arbetar mot din/dina avdelningar och främst med det sortiment som är på de avdelningarna. Du ska kunna agera rådgivande och sälja rätt produkter till våra kunder.
Du kommer att ingå i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. BAUHAUS har ett stort, varierat och spännande sortiment vilket skapar stor variation i arbetet. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som säljare behöver du vara service- och kundfokuserad. Du är lösningsorienterad, flexibel och kan arbeta självständigt.
Vi eftersträvar en blandad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald och stor vikt kommer att läggas till dina personliga egenskaper. Det är ett extra plus om du är praktiskt lagd och har branscherfarenhet och/eller har varit hantverkare, men det är inte ett krav. Du behöver vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och engelska i tal.
Tjänsten är deltid
I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirerande arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer, riktlinjer och lagkrav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bauhaus & Co Kommanditbolag
Skalbaggevägen 5 (visa karta
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906 20 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UMEÅ Jobbnummer
10020529