Säljare till startup i Kalmar!
Sodajo Consulting AB / Säljarjobb / Kalmar Visa alla säljarjobb i Kalmar
2026-03-09
Vill du tjäna mer baserat på din egen insats? Nordtvätt söker nu drivna och sociala utesäljare som vill vara med och sälja sina högkvalitativa rengöringstjänster till fastighetsägare, villaägare och bostadsrättsföreningar. Nordtvätts tjänster har ett brett utbud inom tak-, fasad- och inomhusmiljö där de kombinerar modern drönarteknik med traditionella metoder. Det är en lättsåld produkt med tydligt värde som går att presentera direkt för kunden. Vi söker dig som vill påverka din egen lön baserat på prestation och som trivs med att arbeta aktivt ute i fält.
Information om tjänsten
Som utesäljare hos Nordtvätt är du ute i fält och har direkt kontakt med kunder. Du presenterar Nordtvätts tjänster, skapar möten och genomför affärer på plats, samtidigt som du tydligt visar värdet och fördelarna med produkterna. Rollen innebär stort eget ansvar där du planerar din dag självständigt, driver försäljningen framåt och bidrar till att stärka Nordtvätts närvaro och varumärke i området. Du arbetar med hög grad av frihet och flexibilitet, med fokus på att nå resultat och maximera din egen inkomst.
Vi söker dig som
• Är social, energisk och gillar att prata med människor
• Har ett starkt eget driv och vill påverka din lön baserat på prestation
• Är målinriktad, resultatorienterad och trivs med att arbeta självständigt
• Ser utmaningar som möjligheter och ger inte upp vid motgångar
• Har giltigt körkort och tillgång till bil (meriterande)
• Behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Tidigare erfarenhet av försäljning eller dörrknackning är meriterande, men ingen tidigare erfarenhet krävs. Vi värdesätter din inställning, personliga egenskaper och din arbetsmoral först och främst.
Du erbjuds
Hos Nordtvätt blir du en del av ett växande och dynamiskt team med fokus på enkla, effektiva lösningar och nöjda kunder. Här får du:
En grundlön + provisionsbaserad lön där du själv bestämmer hur mycket du tjänar
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundkontakt
Omfattande utbildning i Nordtvätts produkt, pitch och metoder
Ett team som stöttar dig och där resultat premieras högt Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som utesäljare hos Nordtvätt är du ute hos kund och i direkt kontakt med försäljningen. Du möter människor dagligen, skapar förtroende och genomför försäljning direkt på plats. Genom dörr-till-dörr-försäljning presenterar du Nordtvätts lättsålda tjänster på ett engagerat och tydligt sätt, identifierar kundens behov och erbjuder lösningar som skapar direkt värde. Du ansvarar för hela säljprocessen från första kontakt till avslutad affär, och arbetar aktivt mot tydliga mål där din prestation direkt påverkar din lön. Rollen innebär stor frihet under ansvar, där du planerar din egen arbetsdag, bygger långsiktiga kundrelationer och representerar Nordtvätts varumärke på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Genom ditt driv och din energi bidrar du också till att utveckla försäljningsarbetet och stärka Nordtvätts närvaro på marknaden.Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer att trivas och lyckas i rollen. Vi ser att du:
Är målmedveten och ambitiös
Är trygg i mötet med människor
Tar ansvar för din egen utveckling
Har en positiv attityd och vill växa med Nordtvätt
Trivs i ett självständigt arbete med fokus på resultat och aktivitet
Startdatum: Enligt överenskommelse
Tjänstens omfattning: vi söker både Heltid och Deltid
Placering: Kalmar med omnejd
Urval: Sker löpandeKontaktuppgifter för detta jobb
Är du den vi söker?
Tveka inte att skicka in din ansökan
Vid frågor kring tjänsten, kontakta ansvariga rekryterare:
Sofie Jonssonsofie@sodajo.se
076 146 45 34
Fanny Gustafssonfanny.gustafsson@sodajo.se
072- 229 27 86 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodajo Consulting AB
(org.nr 559490-8294), http://sodajo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9784864