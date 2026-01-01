Säljare till Royal Clean24 AB
RoyalClean 24 AB / Rese- och trafikjobb / Växjö Visa alla rese- och trafikjobb i Växjö
2026-01-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RoyalClean 24 AB i Växjö
Royal Clean24 AB söker en duktig, driven och social säljare som brinner för försäljning, är stark i dialog och trivs med att skapa långsiktiga kundrelationer.
Vi är ett växande serviceföretag som erbjuder kompletta lösningar för hem, villor och företag, med stort fokus på kvalitet, moderna arbetsmetoder och professionell utrustning
Om jobbet
Som säljare hos oss arbetar du från vårt moderna kontor i Växjö, i en lugn och professionell arbetsmiljö med alla moderna bekvämligheter.Publiceringsdatum2026-01-01Arbetsuppgifter
Försäljning av våra tjänster till privatkunder och företag
Kundkontakt via telefon, mejl och personliga möten
Rådgivning kring våra tjänster, paket och helhetslösningar
Uppföljning av kunder, bokningar och offertförfrågningar
Våra tjänster - det du kommer att sälja .
Royal Clean24 AB erbjuder ett brett och efterfrågat tjänsteutbud:
Hemstädning, storstädning och flyttstädning
Flytt av möbler och bohag
Fönsterputs
Tvätt av soffor, mattor och textilier med professionella maskiner
Rengöring och borttagning av smuts från utomhusträ på villor (altaner, fasader m.m.)
Rengöring och förnyelse av villaträ med moderna maskiner
Polering (polish) av inomhusgolv
Borttagning av småsten och grus runt och framför villor med kraftfulla industridammsugare i olika storlekar
Mindre reparationer i hemmet
Vi söker dig som
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska
Har god datorvana och kan arbeta med e-post, bokningssystem och grundläggande kontorsprogram
Tycker om försäljning och är duktig på dialog och förhandling
Är social, självsäker och resultatinriktad
Arbetar gärna i team, bidrar positivt och visar respekt för kollegor
Vi erbjuder
Fast arbetsplats på kontor
Modern, trygg och trivsam arbetsmiljö
Full introduktion och utbildning i våra tjänster och försäljningsprocess Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
mail
E-post: info@royalclean24.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RoyalClean 24 AB
(org.nr 559500-6494)
352 37 VÄXJÖ Jobbnummer
9666959