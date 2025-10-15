Säljare till positiv säljorganisation
2025-10-15
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.
Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning.
Säljare till positiv säljorganisation
Önskar du bli en del av en professionell och riktigt bra säljorganisation? Då har vi arbetsplatsen för dig! Hos vår kund har man KUL på jobbet, insatser belönas, och det ges goda möjligheter för att jobba sig uppåt och lyckas inom sälj som t.ex. säljare, teamledare, KAM, säljchef? Kunden har som mål att utveckla de bästa säljarna till Stockholms bästa säljare och framtida ledare.
Vi behöver just nu några duktiga och tuffa säljare till vårt team som säljer el- och energiavtal. Är du klar för en utmaning? Vi kan garantera dig en trevlig arbetsplats, ett lärorikt jobb och bra lönemodell. Arbetsuppgifterna i rollen som säljare vill bestå av kontakt med nya kunder över telefon och sälja in lösningar med god kvalité.
Vi erbjuder
Fast timlön + hög provision
Arbetstider 08.00-17.00 måndag till fredag
Säljskola, karriärprogram och ledarskapsträning
Spännande arbetsdagar i en organisation som alla blir respekterade och lyssnade på
Grundlig upplärning i en väldigt bra säljmiljöÖnskade kvalifikationer:
Du önskar att lyckas med sälj och utvecklas som säljare
Du trivs med telefon som arbetsverktyg, du är entusiastisk och en energibomb!
Du älskar utmaningar och jobbar hårt för att nå dina mål
Du blir en del av ett team som motiveras av tävling och alla vill vinna varje dag
Du är pålitlig, och vill alltid föregå med gott exempel
Flytande svenska i både tal och skrift
Gärna ett par års erfarenhet av B2B försäljningSå ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser jag fram emot din ansökan! Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma och tillsättas innan sista ansökningsdatum! Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering lämnas ansökan via Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
