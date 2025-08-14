Säljare till OKQ8 Flen
OK Detaljhandel AB / Butikssäljarjobb / Flen Visa alla butikssäljarjobb i Flen
2025-08-14
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OK Detaljhandel AB i Flen
, Strängnäs
, Oxelösund
, Västervik
, Lund
eller i hela Sverige
Om jobbet
Nu söker vi en glad och driven person för behovsanställning hos oss!
Vår drivkraft har alltid varit att underlätta för människor i rörelse. Drivs du av att jobba i en spännande miljö med varierande arbetsuppgifter? Brinner du för försäljning, kundfokus och att ge det bästa värdskapet i alla kundmöten? Då kanske du är en av OKQ8:s nya Säljare!
Som Säljare på OKQ8 arbetar du i en föränderlig och spännande organisation där vi tillhandahåller produkter och tjänster för människor i rörelse. I arbetsuppgifterna ingår försäljning av bland annat drivmedel, mat, kiosk och bilistiska produkter, biltvätt, servicehjälp samt uthyrning av lastbil och släp. OKQ8 Flen har öppet vardagar mellan klockan 06:00-22:00 och helger mellan klockan 08:00-22:00.
Vi söker dig som vill vara en del av ett team och som gillar att arbeta i högt tempo. Kunden ska alltid stå i fokus och känna sig välkommen till oss så att du gillar kundmöten är en självklarhet. Vi ser att du älskar försäljning och vill jobba mot uppsatta mål. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande tjänster samt biluthyrning men din personlighet värderas högst. B-Körkort är ett krav.
Vi erbjuder
OKQ8 erbjuder en spännande arbetsplats att utvecklas i. Här arbetar människor i alla åldrar! Våra värderingar öppen och ärlig, leverans, kompetens och kundfokus präglar vårt dagliga arbete och vi strävar alltid efter att utvecklas.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetstider och omfattning
Som Säljare arbetar du skifttjänstgöring, både tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Den här tjänsten är en behovsanställning och vi söker en person.Så ansöker du
Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag! Vi tar emot ansökningar via mail. Bifoga CV och ett personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
E-post: vesa.hautala@station.okq8.se Arbetsgivare OK Detaljhandel AB
(org.nr 556029-4588)
Brogatan 6 (visa karta
)
642 34 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Okq8 Flen, Brog, Jobbnummer
9458594